Il Forum del Terzo Settore lancia sette Consulte tematiche

Il Forum del Terzo Settore Puglia avvia i lavori delle proprie consulte tematiche. L’associazione regionale, alla quale aderiscono le 32 principali reti associative e cooperative della regione, e’ parte sociale riconosciuta e, secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e’ il soggetto maggiormente rappresentativo del mondo del Terzo Settore in Puglia, poiche’ ad essa aderiscono indirettamente quasi 3.000 tra associazioni e cooperative sociali.

Le Consulte saranno presentate alle ore 11:00 a Foggia presso la Sala Giunta della Provincia in Via XX Settembre, 20.

“Negli ultimi anni il Coordinamento Regionale del Forum ha lavorato molto al rafforzamento del tessuto delle proprie reti associative aderenti. Il Forum offre un contributo importante al dibattito pubblico e ai tavoli istituzionali ai quali e’ costantemente invitato”. Dichiara Davide Giove, Portavoce dell’organizzazione.

“Ora siamo ad un passaggio ulteriore – continua Giove – ovvero allargare la discussione al gran numero di dirigenti regionali e locali del mondo del terzo settore e non solo alle figure apicali”. Il Forum lancia, percio’, sette consulte tematiche, che si riuniranno costantemente e alle quali potranno partecipare i delegati delle associazioni socie del Forum ma anche, su richiesta, rappresentanti di associazioni e cooperative locali.

“Agli oltre 200 dirigenti delle associazioni gia’ delegati a partecipare ai lavori delle consulte – afferma Giove – ci aspettiamo di affiancare un egual numero di rappresentanti di organizzazioni locali che ne faranno richiesta”.

Sette camere di incubazione di idee, di analisi, di osservazione che serviranno ad offrire al Coordinamento del Forum strumenti di lettura e proposte che saranno poi messi a disposizione delle diverse cabine di regia e dei numerosi tavoli di partenariato a cui il Terzo settore e’ invitato dalla Regione Puglia, dagli ambiti Territoriali e dai Comuni.

“Siamo alla vigilia dell’ apertura del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – conclude Giove – e in Puglia stiamo procedendo con la Regione ad una ricognizione delle norme regionali che ci riguardano con lo scopo di armonizzarle attraverso un testo unico ovvero una legge regionale sul terzo settore: per questo l’istituzione delle consulte diventava oggi improcrastinabile”.

