Il foggiano Michele Solimando alla guida dei birrai di Confartigianato

Con l’insediamento del nuovo Consiglio nazionale del 27 ottobre, è stata formalmente costituita la categoria nazionale dei Birrai di Confartigianato. Alla guida della nuova organizzazione di rappresentanza è stato eletto l’imprenditore pugliese Michele Solimando, affiancato dai Vicepresidenti Roberto Lerda (Piemonte) e William D’Iuorno (Calabria). A completare il Consiglio nazionale, Mattia Lucca (Trento) e Marco Zuccato (Veneto). Michele Solimando, classe 1973 e cofounder del birrificio Rebeers, è dottore in Scienze e Tecnologie Agrarie e ha unito la formazione agronomica alla passione per la birra.

Dal 2013 è “artigiano della birra” e nel 2017 ha fondato a Foggia il birrificio di cui è amministratore e responsabile di produzione. Dal 2014 coltiva in via sperimentale il luppolo nell’azienda agricola di famiglia ad Apricena e ha partecipato a progetti di ricerca con l’Università di Foggia, CREA e CNR sulla valorizzazione della filiera cerealicola pugliese, dal grano duro al boccale. Le sue birre hanno ottenuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, dal Brussels Beer Challenge a Birra dell’Anno, fino alla Guida alle Birre d’Italia di Slow Food.

Dal giugno 2024 guida il gruppo regionale Birrai di Confartigianato Imprese Puglia. “Ringrazio i colleghi presidenti regionali per la fiducia” ha dichiarato Michele Solimando. “La birra artigianale è fatta di lavoro, ricerca e legame con il territorio, ed è proprio questo valore la principale leva competitiva delle nostre imprese. Confartigianato è la loro casa naturale. Il mio impegno sarà fare della categoria il luogo in cui le esigenze dei birrai trovano ascolto e risposte concrete, ai tavoli istituzionali come sul mercato, a partire dalla semplificazione delle accise e dal sostegno alla vendita diretta nei birrifici. Lo faremo insieme, con un’agenda costruita con tutti i gruppi regionali.”



Pubblicato il 31 Ottobre 2026