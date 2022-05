Il foggiano Giovanni Melillo è il nuovo procuratore antimafia

Giovanni Melillo, 61 anni, di Foggia, capo di gabinetto di Andrea Orlando quando era ministro della Giustizia e attualmente capo della procura di Napoli, è il nuovo procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Lo ha nominato a maggioranza con 13 voti il plenum del Csm. Sconfitto il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, che era il suo diretto concorrente

“Congratulazioni e buon lavoro al nuovo Procuratore nazionale Antimafia, Giovanni Melillo. Un’elezione che inorgoglisce Foggia, sua città d’origine, e l’intera Puglia, e che costituisce il coronamento di un importante percorso professionale ed impegno umano al servizio dello Stato e dei cittadini onesti di questo Paese”. Così Massimo Casanova, europarlamentare della Lega. “La nomina del foggiano Melillo alla guida della Procura Nazionale Antimafia è per noi cittadini di Capitanata un ulteriore elemento di speranza e di fiducia nelle istituzioni, in merito al contrasto delle mafie foggiane e pugliesi”. Il senatore Marco Pellegrini, Coordinatore del Comitato istruttorio sulle mafie pugliesi, in seno alla Commissione Parlamentare antimafia, augura buon lavoro al giudice Giovanni Melillo e confida nel suo sguardo attento e competente nei confronti delle problematiche connesse alle presenze mafiose in Capitanata.

“Sono sicuro che il nuovo Procuratore Nazionale Antimafia presterà massima attenzione anche alla situazione esistente in provincia di Foggia e in Puglia per ciò che riguarda la criminalità organizzata, e porrà in essere tutto quanto necessario per innalzare sempre più il livello di contrasto ai sodalizi criminosi. La Capitanata ha sete di legalità e di giustizia”.“Agli auguri per le alte responsabilità a cui è chiamato, aggiungo l’auspicio che le origini foggiane del nuovo Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo siano un forte incoraggiamento a definire il rinascimento a cui ambisce tutta la Foggia onesta e laboriosa”.Lo ha detto il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, commentando la nomina del dottor Giovanni Melillo alla guida della DNA da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

