Il Foggia vince lo scontro diretto contro il Latina e risale un poco la china

Tre punti per oil Foggia di Zauri, i primi del 2025 e dopo due sconfitte che erano arrivate rispettivamente contro l’Altamura prima e con il Monopoli, Il calcio poi non è una scienza perfetta o matematica perché Il Foggia vince con il Latina, uno scontro diretto viste le due posizioni precarie di classifica e il Monopoli capolista perde contro la Juventus NG, diretta concorrenti die rossoneri. Ma il Foggia deve guardare a casa sua, e riportare i fischi dei tifosi e striscioni di contestazione dalla propria parte, riconquistandoli a suon di risultati e si spera anche con un mercato dopo aver incassato diversi no da giocatori che possa entrare nel vivo di qui alla chiusura prevista il 2 febbraio alla mezzanotte. Il Foggia supera i laziali con una rete pesantissima di Emmausso. Con il successo di domenica sera allo “Zaccheria” il Foggia tocca quota 28 punti e tiene a due punti di distacco proprio il Latina. La decide uno dei più discussi Emmausso, partito a razzo nella prima aprte di stagione, poi travolto come parte della squadra dai tanti cambi tecnici e incostanza di risultati. Il Foggia potrà ripartire da un atteggiamento e spirito giusto in vista della prossima partita domenica alle 15 contro il Benevento sempre tra le mura domestiche.

LA VOCE DEL TECNICO – Ha detto la sua in conferenza stampa il vice allenatore del Foggia, Stefano Lucchini: “La squadra con mister Zauri ha mostrato un atteggiamento nuovo e maggiore determinazione a raggiungere obiettivi importanti. Questo è un grande gruppo e i ragazzi stanno dando il massimo”. Il tecnico contento delle risposte anche a livello tattico avute dalla squadra con il 4-2-3-1. Chiosa finale. “Complimenti ai ragazzi per come hanno lavorato in settimana ed espresso in partita. Meritavamo il 2-0 ma va bene così. Il mercato va fatto con attenzione sapendo ch e non è mai semplice ma guardiamo avanti con fiducia e ne abbiamo avuto un’ulteriore dimostrazione con il Latina”. (Ph. F.Antonellis/ Calcio Foggia 1920).



Pubblicato il 20 Gennaio 2025