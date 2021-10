Il Foggia vince il derby e punta al derby contro la capolista Bari

Il Calcio Foggia è ritornato alla vittoria dopo il pesante Ko contro il Palermo ed ora mette in scia il terzo posto occupato dalla Turris distante un solo punto ed il secondo dal Catanzaro, lontano solo due lunghezze, e con una serie di risultati utili favorevoli se dovesse battere la capolista Bari, si porterebbe a meno cinque dalla vetta. Sognare si può, anzi si deve fare di tutto per alzare l’asticella come chiede il maestro Zeman che crede ciecamente nei suoi ragazzi. Il Foggia è ripartito infatti con una vittoria contro l’organizzato Monopoli, in un derby combattuto, poco esaltante per il gioco da ambo i fronti ma probabilmente ai punti meritato. I rossoneri si sono portati in vantaggio nel primo tempo con rete del solito Ferrante su invenzione di Curcio ed hanno colto anche un palo, nella ripresa hanno concesso qualcosa al Monopoli ma Alastra ci ha messo una pezza ed alla fine i tre punti tutto sommato in vista del derby contro i biancorossi sono la strada migliore per mettere in difficoltà la capolista, a patto che si aumentino i ritmi ed il pressing a tutto campo.

IL FOGGIA CREA, MA DEVE COCNRETIZZARE DI PIU’ – Il tecnico rossonero ha apportato alcune modifiche rispetto agli undici iniziali della trasferta di Palermo e ha schierato in campo, con il consueto 4-3-3: Alastra tra i pali; Garattoni, Girasole, Sciacca e Martino in difesa; a metà campo Gallo, Petermann e Rocca; in attacco Di Grazia, Ferrante e Merola. Dopo un avvio di gara senza particolari emozioni, al 26’ Petermann, da fuori area, ha calciato e colpito il palo. Un minuto dopo anche Gallo si è ritrovato nella stessa situazione ma sciupando. Al 32’ Ferrante ha sbloccato il parziale e portato i Satanelli in vantaggio, grazie ad un assist millimetrico di capitan Curcio. Il primo tempo si è concluso sul punteggio di 1-0 con i biancoverdi che ci hanno provato sul finire della prima frazione di gioco ma senza impensierire abbastanza il portiere foggiano. Nella ripresa al 68’ c’è stata una nitida occasione per i padroni di casa con Petermann che viene murato da Loria e deviata. Al 75’ la formazione ospite, ha risposto con Starita, tra i più attivi, che ha tentato la conclusione ma la palla ha sorvolato la traversa, riprovandoci qualche minuto più tardi. All’82’ Bizzotto per entrata a gioco pericoloso ai danni di Curcio, è stato sanzionato col rosso diretto e lasciando la squadra in dieci, priva del suo capitano e regalando così un vantaggio al Foggia. Nel finale, i biancoverdi, pure essendo in inferiorità numerica si sono riversati tutti in avanti alla ricerca del pari ma ad avere l’occasione più pericolosa è il Foggia con Rizzo Pinna che però non ha inquadrato la porta. Allo ‘Zaccheria’ è terminata con lo stesso punteggio della scorsa stagione con i foggiani vittoriosi di misura e tre punti che fanno sognare di far scalare ulteriormente la vetta.

LA VOCE DEI PROTAGONISTI –Il tecnico boemo Zeman al ha parlato per primo, come riportato anche dal sito ufficiale tramite il video della conferenza sul sito ufficiale: “Vogliamo fare il meglio possibile come tutte le squadre questo significa che bisogna essere in alto classifica. Dobbiamo cercare di trovare continuità di prestazione perché anche oggi non abbiamo fatto molto bene. Non siamo riusciti a giocare come volevamo. Ferrante si stava preparando al tiro ma ha avuto un crampo e si è fermato per questo ha sbagliato. Altri errori sono di gioventù e spero che impariamo presto. Abbiamo l’occasione di fermare il Bari mercoledì ma loro sono in salute lo dimostrano i risultati che hanno ottenuto. Penso comunque che la difesa si è comportata bene. Ogni tanto c’era un po’ di confusione e dovevamo giocare un po’ più alti. Girasole ha fatto un buon lavoro ma sugli esterni abbiamo sofferto. Curcio è mezza punta e non attaccante per questo ho voluto provare Di Grazia che poi si è infortunato. Ma lui è importante per la squadra. Di Grazia farà i controlli domani è uno stiramento bisogna vedere se è uno strappo. Meglio fare risultato non prestazione. Nel primo tempo ci abbiamo provato ma nel secondo tempo abbiamo fatto giocare di più il Monopoli. Dobbiamo essere più convinti in quello che facciamo”. Tra i migliori del pacchetto arretrato, oltre al portiere, c’è stato Alessandro Garattoni, ne riportiamo un passaggio cruciale dove ha caricato i compagni di squadra in vista del sentito derby: “In certi momenti della partita bisogna lanciare il pallone in tribuna per dimostrare che siamo in partita. In settimana lavoriamo molto sulla fase difensiva e il mister si arrabbia con gli attaccanti che non finalizzano. Arriveremo pronti al derby contro al Bari e cercheremo di fare bene. Ho sentito che non ci saranno i tifosi a Bari e mi dispiace. Il derby non si può spiegare perché si presenta da solo come partita ed è importante come gara”.(Ph. Calcio Foggia).

M.I.

