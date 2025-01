Il Foggia strappa un punto d’oro e si gode Emmausso sperando di non doverlo sacrificare

In una settimana tanto particolare per le voci di una possibile cessione che però non è in programma e il presidente Canonico del Calcio Foggia resta saldamente al comando, è arrivato il pareggio per 2-2 contro l’ex capolista Benevento di mister Auteri (ex allenatore del Bari). Il Foggia, intanto, in occasione della 24esima giornata disputatasi domenica pomeriggio allo stadio “Zaccheria” ha trovato il gol vel vantaggio con Emmausso al 36’, il pari però è arrivato sullo scadere della prima frazione di gioco con Capellini. Nella ripresa Lanini al 70’ ha portato in vantaggio i camèpani ma ci ha pensato Emmausso a pareggiare i conti a un minuto dal 90esimo. Un punto tutto sommato che vede i rossoneri avvicinarsi alla Juventus NG a quota 30 punti (solo uno di più rispetto ai satanelli) e due dall’ultimo posto valevole per la zona playoff occupato dal Sorrento che ha 31 punti.

LA VOCE DEI PROTAGONISTI – tecnico Luciano Zauri: “I ragazzi ci hanno creduto sino alla fine. Complimenti a tutti, da quelli che hanno giocato dall’inizio a quelli subentrati. Ho visto un atteggiamento esemplare dal primo giorno di lavoro. Le voci e rumors? Io alleno professionisti e in campo si vede. Complimenti ai ragazzi e ora pensiamo a fare meglio”. Un apri prezioso contro una corazzata: “Peccato che abbiamo subito gol su due calci d’angolo ma siamo contenti per la prestazione e punto”. Su Murano, Zauri ammette: “Murano va in campo perché si allena anche se non è riuscito ad esprimersi al meglio. Sta valutando di andare via”, Sul nuovo Brugognone: “Complimenti, è giovane e ha voglia di mettersi in mostra”. Chiosa finale sul mercato: “Col direttore siamo d’accordo sul rinforzare la squadra perché serve una rosa più lunga ma che sia funzionale, sia che sia giovane o pi grande”. Infine sull’eroe della gara che ha consentito al Foggia di acciuffare il pari ovvero Emmausso, Zauri ha concluso: “C’è la società e parere del ragazzo, ma Michele è il nostro capocannoniere lavora bene e siamo contenti di lui”. A proposito di Michele Emmausso, autore della doppietta è intervenuto ai microfoni di Antenna Sud Sport: “Sono due gol importanti e devo dire grazie a loro. Un ringraziamento speciale glielo faccio. Questa squadra va coccolata e non attaccata. Io sto qua e lo ho sempre fatto, anche quando sono stato criticato e sono uno stimolo”. Tanti applausi per il giocatore: “Quando fai gol qui, ti viene la pelle d’oca e ho scelto Foggia per la piazza principalmente. Dobbiamo salvarci. Non siamo stati costruiti per la salvezza, quello che verrà ce lo prendiamo”. La prossima partita del Foggia sarà venerdì sera contro il Giugliano. (Ph. Antonellis/ Calcio Foggia 1920).



Pubblicato il 27 Gennaio 2025