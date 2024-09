Il Foggia strappa un punto al Latina dell’ex Padalino

Il Foggia ricomincia da un pari strappato sul campo del “Francioni” all’ex rossonero Pasquale Padalino. Solo un punto per il Foggia, e tante occasioni sprecate per gli uomini di Brambilla, uno spartito che in questo avvio di stagione si sta assistendo troppo spesso e sinora è stata vinta soltanto una partita su quattro disputate. Unica vittoria giunta al San Nicola contro la Team Altamura, fanalino di coda ferma a quota zero. Futuro per il momento ancora non in bilico per Brambilla, ma di sicuro dall’entourage del patron Canonico traspare un po’ di malcontento per i risultati che stentano ad arrivare e i troppi punti che si stanno lasciando per strada. Dopo quattro giornate i punti raccolti sono solo 5 a dispetto della capolista Cerignola che ne ha il doppio.

La gara -. Solo uno 0-0 al Francioni contro il Latina. Nel 4-2-3-1 rossonero le novità dal 1’ non mancano: in porta Perina al posto di De Lucia, spazio anche per Gargiulo ed Ercolani. Ospiti col 3-4-1-2 e l’ex Peterman, in panchina. Non mancano le occasioni già nel primo tempo. Al 4’ girata di Capanni pericolosa, Perina si rifugia in angolo. La risposta arriva all’11’: rasoterra insidioso di Vezzoni. Non sarà l’unica. Al 28’ Salines sfiora il vantaggio: calcio di angolo di Emmausso dalla destra ed inserimento che coglie l’incrocio dei pali. Altra buona occasione al 37’: cross di Felicioli, sponda di Murano per la conclusione finale proprio di Emmausso, tentativo parato. Nella ripresa cresce anche il Latina. Pericolo scampato al 50’; taglio di Di Livio per Capanni Dias, che a tu per tu con Perina in piena area manda fuori e forse era anche con un piede in fuorigioco. Ci prova al 57’ anche Ciko, difesa rossonera e Perina rispondono presente. Al 67’ taglio di Zunno per Emmausso, percussione centrale in area. Al 71’ miracolo di Perina su un colpo di testa ravvicinato di Di Renzo. Finale ricco: doppio miracolo di Zacchi. Prima all’84’ su Zunno che calcia al volo diretto e poi all’89’ su Mazzocco. Colpo di testa a botta sicura, ma la palla non entra. Finisce in parità ma con tanti rimpianti. Inizia il tour de force per il Foggia perché domenica sera affronterà un’altra trasferta il Benevento sempre in serale, poi mercoledì sera torneranno allo Zaccheria contro il Giugliano e domenica contro l’Avellino, sempre in serale e tutto in sette giorni. (Ph. Antonellis/Calcio Foggia1920).