Il Foggia sorride e trova i primi tre punti e fiducia in vista della gara col Giugliano

Dopo la batosta era importante ripartire da grande positività: su tutti Davide Petermann “Contento per la vittoria” Giuseppe Morelli “Sono più contento per i tre punti che per il gol”. Il Foggia doveva ripartire e lo ha sfoderando una prestazione gagliarda, senza mai mollare rimanendo coesa e approfittando di un’ingenuità degli avversari con Morelli che al 68’ ha regalato un gol da tre punti. La squadra rossonera era già stata intraprendente ad inizio avvio ed è rimasta sempre attenta pronta a mordere, esattamente quanto chiede mister Delio Rossi che non si è scalfito dopo il 6-0 della prima gara. Il campionato è soltanto agli inizi e i tre punti danno morale a tutto l’ambiente in vista del proseguo dello stesso. Il Foggia tornerà a giocare sabato pomeriggio contro il Giugliano in trasferta alle 17,30 e poi la settimana successiva nell’anticipo del venerdì allo “Zaccheria” contro il Latina. Il Foggia potrà attingere ancora dal mercato degli svincolati a patto che la proprietà non si voglia fermare al momento e attendere come si amalgama il gruppo e gli acquisti arrivati già durante la settimana scorsa. Un modo per non portare ulteriori ritardi nella cosiddetta amalgama del gruppo.

(Calcio Foggia 1920).



Pubblicato il 1 Settembre 2025