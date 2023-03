Il Foggia si aggiudica il derby con il Monopoli 1-0 e si riporta al terzo posto

Allo “Zaccheria” è andata in scena la 32esima giornata di campionato ed opposti ai Satanelli c’era il Monopoli in un derby molto sentito da ambedue le tifoserie. I biglietti messi disposizione dei tifosi del Monopoli poco più di un centinaio mentre le rispettive curve, riservate ai tifosi foggiani, nella parte superiore hanno riempito lo stadio. Nel Foggia è rientrato dal primo minuto in attacco, Beretta al posto dello squalificato Ogunseye accanto a IAcoponi, nel 3-5-2. Tante novità nel Monopoli con Hamlili, partito dalla panchina al quale gli è stato preferito De Risio e Vassallo, conil trio offensivo composto da Giannotti, Starita e Viteritti e Fella terminale offensiva, con la sorpresa tra i pali, Matteo Pisseri al posto di Vettorel. Arbitro dell’incontro il sig. Gigliotti di Cosenza.

PERALTA CONDANNA IL MONOPOLI DAL DISCHETTO – Dopo circa sette minuti partita per lo più a centrocampo con il Foggia che ha contenuto un Monopoli che ha cercato il fraseggio e qualche verticalizzazione e la profondità per Fella. Al quattordicesimo minuto Giannotti è stato ammonito dopo una prima parte di gioco piuttosto avara di emozioni. Al 23’ la prima fiammata per i biancoverdi con un traversone intercettato e bloccato da Thiam in presa facile. Due minuti più tardi i Gabbiani in contropiede si sono aperti un varco e Starita hanno provato la botta dal limite in diagonale parata dall’estremo difensore rossonero. AL 32esim o Garattoni sfiora il gol., ma sul suo tentativo fallito un giocatore del Monopoli l’ha intercettata con le mani. Un minuto dopo al minuto 33’ Peralta ha spiazzato il portiere e si è portato in vantaggio, per il suo terzo sigillo stagionale e secondo dal dischetto. Al trentottesimo il Foggia è andato vicino al raddoppio con tiro di Frigerio terminato di poco al lato. A cinque dalla fine Fella ci ha provato con una conclusione sporcata dal difensore dei rossoneri in calcio d’angolo. Due i minuti di recupero concessi dal direttore di gara per il primo tempo. Gli altri ammoniti della prima frazione di gioco sono: Giannotti e Mulè, sponda Monopoli mentre nel Foggia Frigerio e Pirrò (Quest’ultimo dalla panchina per proteste).. Nella ripresa mister Pancaro ha alzato subito il baricentro passando ad una sorta di 4-2-4 molto offensivo alla ricerca disperata di un pari. Il Foggia tuttavia nella ripresa complice un Monopoli che si è dovuto esporre maggiormente si è reso più pericoloso in contropiede, sfiorando il raddoppio ma mancando la lucidità negli ultimissimi metri. Quasi giunti al sessantesimo il Monopoli ha inserito Manzari per Rolando mentre Somma trenta secondi prima ha messo Vacca, applauditissimo, al posto di Berretta. A venti minuti dalla fine gli attacchi del Monopoli sono stati velleitari, a differenza del Foggia che con Costa e Garattoni hanno tagliato spesso la difesa biancoverde a cercare l’imbucata di Iacoponi. Al settantacinquesimo a colpo sicuro con Thiam che aveva rimesso la palla sui piedi di Fella, quest’ultimo ha calciato sulla traversa fallendo un’occasione molto propizia. Ammonito nel corso della ripresa anche Thiam. A meno di dieci minuti dalla fine il Monopoli si è riversato nella metà campo foggiana con i rossoneri abili a rifugiarsi talvolta in corner ed a creare i presupposti con delle ripartenze che hanno fatto salire la squadra. A sette dalla fine ci ha provato il Foggia con Peralta ma il suo tentativo è finito di poco fuori. Quest’ultimo (Peralta, ndr) un minuto dopo è stato rilevato da Odjer per una squadra più accorta dietro nel contenere i “Gabbiani”. Ammonito nel finale anche Costa. A due minuti dal termine Somma ha inserito Battimelli, un classe 2005 al posto di Petermann. Quattro i minuti di recupero concessi dal sig. Gigliotti. Finisce con la vittoria dei rossoneri meritatamente.

I rossoneri tornano al terzo posto in classifica scavalcando nuovamente il Pescara e domenica giocheranno un nuovo derby, questa volta però in trasferta contro l’Audace Cerignola. Il Monopoli invece resta in settima posizione e dovrà vedersela al “Veneziani” contro il Calcio Gelbison.

M.I.

