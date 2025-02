Il Foggia riparte dalle certezze offensive e dall’atteggiamento

Il Foggia contro il Potenza è caduto rocambolescamente allo “Zaccheria” per 3-4 contro i lucani che alla fine si sono avvantaggiati della doppia superiorità numerica che ha reso vana la strenua difesa dei rossoneri. Gli ultimi dieci minuti il Potenza ha preso il sopravvento e ha trovato un gol che non è stato neanche semplice. Infatti, il primo tempo suddiviso a metà, con la prima parte giocata meglio dagli ospiti, che vanno addirittura sul doppio vantaggio: prima con la rete di Siatounis e poi con quella di Petrungaro, che approfitta di una sbavatura ed errore di Salines in mediana. Nella seconda parte della prima frazione di gioco il Foggia reagisce e accorci prima con tapin vincente di testa da parte di Zunno e poi la pareggia con Gala ristabilendo la parità a fine primo tempo. La ripresa ha visto il Foggia in palla e galvanizzato al 48’ trova anche il vantaggio con Gala con una botta dalla distanza. Ma l’espulsione prima di Felicioli e un’ingenuità di Parodi complicano i piani di mister Zauri che prima la pareggia con Siatounis e poi con Mazzeo acciuffa la vittoria e il punto che sarebbe stato meritato, buttato via. Oltre a Zunno, c’è Gala tra i migliori in campo che nel post-gara in sala stampa ha detto: “”Il mio desiderio era di esordire allo Zaccheria dal primo minuto e lo avevo detto ai miei amici che avevo tanta voglia di segnare. Forse c’erano anche le espulsioni ma non commento. Testa al Catania. Dedico il gol ai ragazzi che non ci sono più. Non ho vissuto quel momento ma immagino il dolore. Dedica anche alla mia famiglia e ai miei 4 amici che sono venuti a vedermi”. Ragazzo genuino che sicuramente potrà crescere ancora tanto di qui alle restanti dieci gare. Il Foggia resta in classifica a 35 punti con una distanza di 5 lunghezze sulla quintultima che è il Latina a quota 30 e di sapere in settimana se saranno escluse Turris e Tarano, perché in quel caso per tutte le squadre la classifica sarà ridisegnata togliendo i punti che hanno conquistato con le due rispettive società. Domenica il Foggia giocherà a Catania (alle 15) senza Felicioli e Parodi squalificati ed Emmausso che era in diffida ed è stato ammonito. (Ph. Federico Antonellis/Calcio Foggia).

Pubblicato il 26 Febbraio 2025