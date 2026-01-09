Il Foggia prende in prestito Menegazzo e pensa alla sfida di domani

Il Foggia ha comunicato ieri di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Menegazzo. Il centrocampista vestirà la maglia rossonera fino al 30 giugno 2026. Lorenzo Menegazzo, nato a Camposampiero (PD) il 3 luglio 2005, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Bologna dove è giunto a vestire la maglia delle Nazionali giovanili 3 volte. Nella prima parte del campionato 2025/26 è passato, sempre in prestito, nel Ravenna dove ha collezionato 3 presenze nel girone B della serie C. Il calciatore ha già raggiunto il campo di allenamento di Trinitapoli dove si è messo a disposizione di mister Barilari e del suo staff. Il giocatore quasi sicuramente si aggregherà alla squadra rossonera in vista della sfida di domani contro il Sorrento, da disputare a Potenza per il campo non omologato dei campani. I rossoneri, sono in un buon momento di forma, e tra le squadre invischiate nella lotta ai playout con più punti accumulati nel rendimento degli ultimi 5 turni: il Foggia ha totalizzato 8 punti. Mister Barilari però è consapevole che serve ancora tanta benzina e forza nel superare gli ostacoli, nel girone di ritorno che è sempre più difficile e decisivo rispetto all’andata. Domani servirà uscire indenni e osare contro il Sorrento ma anche il punto in una classifica cortissima muove la classifica. I rossoneri, subito dopo, nel mese di gennaio sfideranno anche Giugliano (in casa) e Latina in trasferta e sarà fondamentale aver accumulato altri punti per lo sprint finale. In attesa, ovviamente, che la società continui a puntellare con dei rinforzi adeguati e l’auspicio della società che si ripopoli lo “Zaccheria” di qui al finale di stagione. L’obiettivo salvezza, di fatto, è ancora intatto e vivo anche senza passare necessariamente dai playout, come nella passata stagione. (Ph. F. Antonellis/Calcio Foggia 1920).



Pubblicato il 9 Gennaio 2026