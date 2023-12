Il Foggia non sa più vincere, perde anche il derby contro l’Audace Cerignola

I Satanelli non sanno più vincere perché lunedì sera hanno trovato la terza sconfitta in quattro gare e la parola vittoria manca da cinque turni. Ma soprattutto ancora una volta sono rimasti a secco seppure la vittoria è arrivata grazie ad una doppietta su rigore da parte di Macolore sponda Cerignola ed un gol annullato da aggiungere a D’Andrea sempre per i gialloblu, non c’è stato quel guizzo o “scossone” che si aspettava dopo l’esonero di mister Cudini. Ora resta soltanto la gara contro il Monterosi Tuscia allo Zaccheria, il 23 dicembre alle ore 18.30 prima della sosta dove necessariamente la società dovrà intervenire sul mercato, se ha ancora l’ambizione di puntare ad un piazzamento nei playoff e tenere a distanza di sicurezza i possibili playout. Lunedì sera contro il Cerignola si è assistito quasi ad un tiro al bersaglio dei padroni di casa con l’unico sussulto al 41esimo con Peralta che aveva sfiorato il palo. Al 43esimo il vantaggio meritato del Cerignola. Nella ripresa la musica non è cambiata ed il Foggia sempre ad inseguire con una conclusione al settantaduesimo di Peralta bloccata facile dal portiere avversario, Al settantaquattresimo è arrivato il raddoppio per l’Audace con Malcore che ha spiazzato Nobile. Il Cerignola è così salito a 25 punti in classifica mentre il Foggia resta ferma a 22 punti, nel limbo tra zona playoff e zona playout, distante soltanto di un punto di più rispetto a quella ambita ad inizio stagione. In attesa di sapere se la panchina rossonera sarà affidata ad un tecnico più levigato rispetto al tecnico della Primavera, Oivieri al quale è stata temporaneamente data la guida tecnica, in casa Foggia è crisi nera. (Ph. Calcio Foggia/Antonellis).