Il Foggia non ha altra via: deve sbancare il “D’Angelo”

Il Foggia di mister Pazienza, penultimo in classifica a quota 22 punti, appena due in più del Siracusa penalizzato di sei lunghezze, sarà di scena questa sera alle 20.30 al “D’Angelo” contro il Team Altamura. All’andata, allo “Zaccheria”, furono i murgiani a imporsi con gol dell’ex Curcio, mentre nella scorsa stagione il confronto si giocò al “San Nicola”, con il “D’Angelo” indisponibile per lavori di ristrutturazione.

Quest’anno, però, la situazione è decisamente più critica. In panchina si sono alternati, in ordine cronologico, Delio Rossi, Enrico Barilari e Vincenzo Cangelosi, senza riuscire a invertire la rotta. I numeri sono impietosi: peggiore difesa del girone C di Serie C e peggior attacco, insieme al Giugliano, con appena 25 reti realizzate. A pesare è anche il rendimento recente: i satanelli arrivano da sette sconfitte consecutive.

Sulla carta la squadra della Capitanata sembra spacciata, nonostante il cambio di proprietà e una piazza che per storia e blasone poco ha a che vedere con la Serie C, categoria che le sta stretta e in cui anche la B, probabilmente, rappresenterebbe un palcoscenico più consono. Un solo risultato può rilanciare le ambizioni di salvezza, che oggi appaiono più realisticamente legate alla strada dei playout, anche alla luce dei distacchi dalle dirette concorrenti.

La quota salvezza senza spareggi dista otto punti, che diventerebbero nove considerando gli scontri diretti sfavorevoli con il Picerno. La terzultima, il Giugliano, è a tre lunghezze, il Trapani quartultimo a sei, mentre il Latina, quintultimo, è distante sette punti. Sul fronte formazione, Pazienza ha recuperato Alessio Buttaro, terzino destro di proprietà del Palermo, che sarà valutato fino all’ultimo per una maglia da titolare.

Assente Davide Petermann, operato lunedì a Casa Sollievo della Sofferenza per la rottura del legamento crociato anteriore: stagione finita per lui. In difesa ci sarà Brosco, con Dimarco a sinistra, Biasiol al centro e Buttaro a destra se darà garanzie. In mediana potrebbe spuntarla Romeo. In attacco ballottaggio tra Tommasini e Bevilacqua, con D’Amico e Liguori sugli esterni. Servirà il contributo di tutti, anche di chi partirà dalla panchina, in una gara che si preannuncia tirata e probabilmente decisa da un episodio. (Federico Antonellis/Calcio Foggia).



