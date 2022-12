Il Foggia mette il turbo e vola in semifinale di Coppa

Ieri pomeriggio allo stadio “Zaccheria” di Foggia sono andati di scena i quarti di finale della Coppa Italia di C, tra Foggia e Catanzaro in un tiepido pomeriggio in una sfida da dentro o fuori. Formazione a specchio con 3-5-2, nel Catanzaro assenti Iemmello e Martinelli, ma c’è l’ex capitano rossonero, Curcio dal primo minuto, mentre nel Foggia assente lo squalificato Di Pasquale. Dal primo minuto è tornato Nobile al posto di Dalmasso che si è ritagliato dopo il derby perso con il Cerignola, una maglia da titolare.

IL FOGGIA DI GALLO STENDE IL CATANZARO – Contro un Catanzaro zeppo di riserve il Foggia è partito subito più arrembante ed al tredicesimo Petermann su punizione ha impensierito il portiere della squadra calabrese con il tiro che si è spento all’esterno della rete. Al diciasettesimo minuto di gioco pericolo ancora per il Catanzaro con un tiro da dentro l’area da parte dell’attaccante rossonero terminato fuori. Al ventitreesimo Pietro Cianci ha tirato alto sulla traversa, lui che con la maglia del Bari aveva già segnato al Foggia all’epoca capitanato da Curcio che però adesso ci gioca anche in coppia. Al trentesimo gol annullato al Foggia con Sciacca, l’arbitro ha ravvisato un fallo ai danni del portiere Catanzarese, Sala. Al trentacinquesimo è stato protagonista ancora una volta il portiere dei giallorossi che è volato quasi all’incrocio per deviare un siluro di Peralta. Due minuti dopo ci ha provato con un diagonale Ogunseye ma il tiro è terminato al lato. Il primo tempo si è concluso sul punteggio di parità a reti inviolate. Ad inizio ripresa nessun cambio con il Foggia sempre con il pallino del gioco. Al 55’ sinistro di esterno da parte di Di Noia sulla respinta Ogunseye ha calciato fuori ma era stato fischiato il fuorigioco. Dal sessantantreesimo mister Gallo ha inserito D’Ursi per Peralta. Quasi giunti al settantesimo ancora Di Noia, il più pericoloso dei suoi, ci ha provato con un tiro dal limite terminato di un soffio dal lato di Sala che però era in traiettoria. Sessanta secondi dopo c’è stato un rovesciamento di campo con Katseris che ha messo al centro dal traversone una palla invitanti ma gli attaccanti non sono arrivati per tempo. Al 74’ Sull’asse Garrattoni-Di Noia, il Foggia ha conquistato un calcio di rigore grazie all’ex Chievo che è stato atterrato. Dal dischetto al 76’ ci ha pensato Ogunseye che ha trasformato implacabile ed esultato sotto la curva. A tre minuti dalla fine slalom di D’Ursi tra i difensori catanzaresi che in qualche modo, respingono la minaccia, e sessanta secondi dopo ci ha riprovato Costa a chiudere i giochi con un tiro dalla distanza. Quattro i minuti di recupero concessi dall’arbitro Di Graci di Como. Nel tempo di recupero un ottimo D’Ursi subentrato con pil piglio giusto la chiude con un diagonale. Spazio all’ultimo minuto di gioco anche per Nicolao al posto di Costa. La gara si è chiusa con la vittoria del Foggia che vola in semifinale e che ha battuto la corazzata di mister Vivarini che ritroverà lunedì in campionato. (Ph. Calcio Foggia1920).

Tabellini & Pagelle

Calcio Foggia 1920: Nobile 6; Sciacca 6.5, Rizzo 6, Leo 6; Garattoni 6.5, Frigerio 6 (dal 63’ s.t. Schenetti 6), Petermann 6 (dal 68’ s.t. Chierico 6), Di Noia 7 (dal 90’ s.t.) , Costa 6.5; Ogunseye 6.5, Peralta 6 (dal 63’ s.t.D’Ursi 7). A disposizione: Raccichini, Dalmasso, Schenetti, Papazov, Markic, Peshetola, Nicolao, Iacoponi, Vuthaj, Tonin. Allenatore Fabio Gallo 8

Catanzaro: Sala 6.5; Welbeck 5.5, Verna 6, Fazio 6, Curcio 5.5 (dall’83’ s.t. Maltese s.v.), Scavone 6, Gatti 6, Mulè 6 (dall’83’ s.t. Lanciano), Katseris 6.5, Cinelli 5.5 (dall’83’ s.t. Rafele s.v.), Cianci 6. A disposizione: Fulignati, Rizzuto, Morelli, Belpanno, Russi, Ruffino,. Allenatore Vincenzo Vivarini 5.5

ARBITRO: Alessandro Di Graci di Como.

ASSISTENTI: Andrea Nasti di Napoli e Marco Porcheddu di Oristano.

QUARTO UFFICIALE DI GARA: Eugenio Scarpa di Collegno

Ammoniti: Rizzo (F), Cianci (C),

Espulsi:

Marcatori: 76’ Ogunseye su rig. (Foggia), 91’ s.t. D’Ursi (Foggia)

