Il Foggia lotta ma si arrende nel finale. Delio Rossi: “Lo spirito è quello giusto”

Il Foggia resta a quota 6 punti in classifica, al 14° posto e ad un punto dalla zona playout. La sconfitta emersa nel posticipo del lunedì sera contro il Picerno al “Curcio” lascia l’amaro in bocca alla squadra di Delio Rossi, ma la consapevolezza di una squadra in crescita e che si sta compattando. È altamente probabile che potrà arrivare qualcosa prima della chiusura del mercato degli svincolati, ossia sino al 31 marzo 2026, con in mezzo anche la finestra di gennaio di riparazione, e poi un gruppo che cresce di partita in partita. Dall’atra parte il Picerno di mister De Luca è passato subito in vantaggio al 20’ con la rete di Esppsito. I rossoneri hanno retto l’urto e trovato la rete del momentaneo pari, con Oliva che ha capitalizzato al meglio l’assist di un buon Sylla. Il Foggia ha l’occasione di passare in vantaggio clamorosamente con Ilicic ma ad approfittarne sono i padroni di casa al 78’ con Energe che in semirovesciata da posizione favorevole batter il portiere dei satanelli. Il Picerno dopo 9 minuti di recupero chiude sul punteggio di 2-1 e si porta a quota 9 punti in classifica, a ridosso del decimo posto (ultimo utile in chiave playoff). Il Foggia resta nelle retrovie ma con un piccolissimo margine di vantaggio e la consapevolezza di non aver mai mollato. Sabato prossimo c’è la difficile trasferta contro l’Atalanta U23.

LE DICHIARAZIONI – “La squadra lotta, lo spirito è quello giusto”. Così Delio Rossi, tecnico del Foggia, dopo il ko di misura (2-1) con il Picerno nel posticipo della settima giornata di Serie C del girone C ha commentato ai microfoni di Antenna Sud: “I ragazzi sono encomiabili e hanno fatto molto bene. Gli assenti? Valuto quelli che hanno giocato che hanno fatto cose discrete. Sylla? Lo ho visto stanco e cambiato. Ci portiamo una squadra che lotta e che deve essere più brava nella gestione”. “Torniamo a casa con tanto rammarico, ma anche con la consapevolezza e con l’orgoglio di aver dato tutto. Pur sapendo che si può sempre migliorare. Ringraziamo i nostri tifosi che erano presenti anche questa sera (lunedì sera, ndr). Diamo sempre il 100% in campo e stiamo crescendo. Mancava solo quel guizzo in più, ci portiamo a casa l’orgoglio ”. Lo ha dichiarato Alessandro Minelli, difensore centrale del Foggia, commentando il ko del Curcio con il Picerno. (Ph. F. Antonellis/Calcio Foggia 1920).



Pubblicato il 30 Settembre 2025