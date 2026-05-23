Il Foggia lavora su più fronti: dg, ds e riammissione in Serie C

Il Foggia del tandem Casillo jr-De Vitto lavora senza sosta su più fronti. Da una parte c’è la costruzione del nuovo assetto societario e tecnico, dall’altra l’attesa per la possibile riammissione in Serie C che eviterebbe ai rossoneri la ripartenza dall’insidiosa Serie D. Ore decisive, dunque, per il futuro del club. Il primo tassello individuato dalla nuova proprietà è quello del direttore generale. Il nome scelto è quello di Gianni Francavilla che, dal prossimo primo luglio, lascerà l’Audace Cerignola per assumere l’incarico di dg del Foggia. Una decisione maturata dopo la scelta del dirigente di non proseguire la propria esperienza con il club ofantino e di accettare una nuova sfida in rossonero con maggiori responsabilità operative.

Per Francavilla si tratta di un ritorno particolarmente significativo. Dirigente stimato e di comprovata esperienza, nel corso della carriera ha lavorato anche in piazze importanti come Palermo, distinguendosi sempre per capacità organizzative ed equilibrio nella gestione societaria. Il suo arrivo rappresenta il primo segnale concreto della nuova proprietà, intenzionata a rilanciare il calcio foggiano dopo una retrocessione maturata al termine di una stagione complicata, segnata anche dalle difficoltà ereditate dalla precedente gestione rilevata a febbraio.

Adesso, però, bisogna accelerare anche sul fronte tecnico. Il Foggia è alla ricerca del nuovo direttore sportivo e nelle ultime ore ha preso quota il nome di Alessandro Degli Esposti della Casertana, attualmente in pole rispetto agli altri candidati. Restano monitorati anche Enzo De Vito del Potenza e Daniele Faggiano, oggi alla Salernitana.

Quest’ultima, però, appare al momento una pista più complessa sia per l’ingaggio elevato sia perché Faggiano sarebbe orientato ad accettare soltanto un progetto immediatamente vincente. Parallelamente resta centrale il tema riammissione. In città cresce l’attesa per il futuro della Ternana Calcio: l’eventuale liberazione dello slot in Serie C spalancherebbe infatti ai rossoneri le porte del ritorno tra i professionisti. E già nelle prossime ore potrebbero arrivare novità decisive. (Ph. Audace Cerignola).



Pubblicato il 23 Maggio 2026