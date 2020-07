Il Foggia Film Festival si è gemellato con il Fano International Film Festival

L’accordo tra le due kermesse è stato ratificato dai rispettivi Consigli direttivi il 10 giugno scorso, mentre l’avvio delle relazioni sarà suggellato con il protocollo d’intesa in ottobre, quando una delegazione del Foggia Film Festival sarà ospite della XXXII edizione della rassegna Fanese, viceversa in novembre nel corso della X edizione del Foggia Film Festival. L’azione di cooperazione che sottende il gemellaggio sarà quella di promuovere gli scambi culturali; valorizzare il linguaggio audiovisivo del cinema indipendente italiano e internazionale; favorire la conoscenza dei nuovi autori; sostenere la visibilità delle opere sperimentali che non trovano adeguata distribuzione, con particolare attenzione alle cinematografie e tendenze artistiche emergenti. I territori verranno coinvolti attivamente nello sviluppo di questa relazione che costituirà la base per l’inizio di vari progetti in comune, ritenuti fonte di arricchimento sociale e culturale con benefici reciproci. “Siamo felici di annunciare l’accordo – dichiara Fiorangelo Pucci, direttore artistico del Fano International Film Festival – l’intesa ha lo scopo di mettere in atto fervide collaborazioni tra Fano e Foggia, inoltre, ci permetterà di aprire un’ulteriore finestra sul cinema giovane, e i nostri trentadue anni di attività dimostrano ampiamente questa vocazione; dunque un ulteriore passo in avanti nell’ambito degli scambi del settore audiovisivo indipendente”. “In effetti siamo già al lavoro – dichiara con soddisfazione Pino Bruno, direttore artistico del Foggia Film Festival – affinché da questa felice unione derivino sviluppo di conoscenze e promozione dei rispettivi territori, quindi reciproca crescita nel campo della cultura cinematografica, dell’audiovisivo, del cine turismo e dei momenti di aggregazione socio-culturali”. I bandi di partecipazione al Foggia Film Festival (Student Film Fest compreso) e Fano International Film Festival scadono rispettivamente il 24 luglio e il 1° settembre prossimi; ulteriori informazioni sui siti www.foggiafilmfestival.it e www.fanointernationalfilmfestival.it.

