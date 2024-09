Il Foggia esce con le ‘ossa rotte’ dallo Zaccheria

Tropo Monopoli per un Foggia che era partito anche arrembante e bene nel primo tempo. Dopo cinque minuti ha segnato Salines, al quattordicesimo ha pareggiato i conti Salines e Calvano (ex Taranto) ennesimo acquisto azzeccato del ds Chiricallo ha messo a segno la rete del controsorpasso. Complice delle disattenzioni difensive e buchi spaventosi perché al di là degli altri eurogol dalla distanza di Bruschi e Bulevardi, quest’ultimo a cinque minuti dal novantesimo, un Foggia così arrendevole in stagione non lo si era ancora visto. Di fatto però si è perso daccapo col Monopoli, a poco meno di un mese quando i biancoverdi avevano daccapo sbancato lo Zaccheria ma era Coppa Italia di categoria. Per la squadra di Brambilla testa bassa e pedalare perché la strada è lunga e nel frattempo si è scivolati in nona posizione. Il prossimo impegno sarà lontano dallo “Zaccheria e di lunedì sera nel posticipo contro il Latina, Urgono punti ma soprattutto una reazione visto anche l0jngente mercato che in estate ha fatto il presidente Canonico e il diesse Roma. Il Latina, prossima sfidante è reduce dalla sconfitta inaspettata contro la Turris e sarà anche piuttosto arrabbiata, il Foggia è chiamato a rispondere.

Umore diverso in casa Monopoli dove dal presidente Rossiello al termine della partita sul suo profilo social ha scritto e postato un pensiero riassuntivo della gara: “mamma mia” a fronte di un Monopoli che non si è scomposto dopo lo schiaffo, ma soltanto spettinato e poi ha trovato gol da ogni pertugio, trasformandolo in rete e proiettandosi con merito alla prossima sfida casalinga contro la Juventus Next G. al “Veneziani” sabato 14. Unica nota dolente per i biancoverdi l’espulsione di Yeboah al novantesimo, un’ingenuità. Resta, un Monopoli diverso da quella della precedente stagione, costruito non a immagine e somiglianza di Tomei che invece quest’anno è partito forte con il Picerno, ma soprattutto una squadra quella dei ‘gabbiani’ che sembra avere già personalità e non molla mai, oltre a tirare da fuori come non si vedeva da anni e lo stesso vite ritti 2-0 ritornato quello dei migliori tempi, proprio guarda caso con mister Colombo. (Ph. Antonellis/Calcio Foggia 1920).