Il Foggia di Zeman vince in scioltezza

Nel silenzio e natura di Saint Vincent e Montjovet, la compagine rossonera agli ordini di Zeman mercoledì ha effettuato il primo test amichevole contro una Rappresentativa Locale dell’Ivrea. E’ stata un’occasione ma prima della sgambata il tecnico boemo ha richiamato i suoi ragazzi all’ordine ed effettuato una riunione tecnica. Alle 18 invece è iniziato il test congiunto, e l’occasione per tutti gli elementi del gruppo squadra di mettersi in mostra sotto l’attenta guida tecnica. Dall’altra parte però si lavora intensamente sui movimenti di calciomercato: in uscita, si dovrà trovare la soluzione ai contratti di coloro che sono vincolati al Foggia ma che non rientrano nei piani del club. Uno di questi è Gentile, pur essendo in ritiro, potrebbe a giorni chiudere il suo rapporto con i Satanelli. In ritiro c’è Alessio Curcio che si è aggregato al gruppo e che dovrà decidere se continuare il proprio rapporto con il club rossonero e sciogliere la riserva sulla permanenza, sul giocatore diverse sono le squadre interessate ed è difficile la sua permanenza. Altri movimenti di mercato riguardano i probabili arrivi in maglia rossonera di Alessandro Garattoni e Giacomo Sciacca e Manuel Nicoletti, centrocampista classe ‘98 la passata stagione a Monopoli. Il suo arrivo in rossonero dovrebbe essere ufficializzato entro la fine della settimana.

Otto gol e bel gioco con tanti ragazzi in prova– Per la cronaca, la gara contro la Rappresentativa dell’Ivrea è terminata con il punteggio di 8-0 per i rossoneri al termine di un match ben giocato da una formazione sperimentale mandata in campo da Zeman e zeppa di ragazzi in prova. Primo tempo è stato ricco di occasioni da gol ma che si è chiuso con i ragazzi in vantaggio di una rete trasformata dal dischetto da Vigolo (uno di quei ragazzi in prova che potrebbe essere confermato). Nella ripresa c’è stata una goleada con Petermann ed il giovane Claudio Ferrante. Gli altri gol del test nell’ordine sono di Gallo su assist di Pompa, Petermann con un tocco sotto rete, Merkaj lesto ad infilare in diagonale l’estremo difensore, a seguire il neo arrivato Ferrante, ancora Petermann con una conclusione dal limite che non ha dato scampo al portiere dell’Ivrea, Alexis Ferrante al dischetto. Ottima la sua prestazione e a chiudere Claudio Ferrante che in area fulmina l’estremo difensore della rappresentativa. Da ieri si è tornato al programma consueto con seduta di allenamento mattutina sul campo di Montjovet nel ritiro valdostano.

M.I.

Condividi sui Social!