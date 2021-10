Il Foggia di Zeman inizia a prendere forma

La classifica ha registrato un ulteriore passo avanti dei Satanelli che hanno colto la seconda vittoria stagionale in campionato equilibrato. A farne le spese è stata la Fidelis Andria battuta sonoramente per 0-3 grazie ad una prestazione superba di capitan Curcio e soci che con maggiore fortuna avrebbero potuto chiudere con una cinquina. Il pareggio invece conseguito contro la Juve Stabia domata, aveva lasciato buone speranze e propositi al tecnico nonostante i suoi sotto porta non avessero brillato. Al ‘Degli Ulivi’ però doveva iniziare un altro campionato e così è stato perché nel turno infrasettimanale disputato valido per la sesta giornata è andato in scena il Foggia con il miglior vestito capace di cambiare indumenti nella ripresa ed ovvero cambiando ben cinque elementi cosa che non era sin qui mai accaduta dall’inizio. La squadra rossonera inoltre ha mantenuto imbattuta la porta difesa da Alastra ed ha creato occasioni da gol, verticalizzando e dimostrando una certa sincronia tra i vari reparti, apparsi nelle prime giornate sfilacciati e presi spesso in contropiede in inferiorità numerica nel pacchetto arretrato. Opera e merito soprattutto di un Garattoni che ha alzato il livello della difesa rispetto ad un Toni Markic che era partito titolare ed adesso sta faticando a ritrovare la ‘titolarità. Tuttavia, passando per un altro reparto, uno dei punti saldi della squadra zemaniana, il centravanti Alexis Ferrante, giunto quest’estate al termine della vittoria sugli andriesi ha detto la sua: “Penso che abbiamo disputato una delle più belle partite sinora. Stiamo crescendo ed allenando la testa a non pendere gol ed a chiudere le partite. Speriamo possa andare sempre meglio e di ascoltare il mister che ci chiede di entrare nei meccanismi suoi di gioco che dobbiamo far nostri. Noi cerchiamo di dare il massimo perché siamo onorati di averlo come tecnico”. Un tecnico che alla vigilia della gara con la Fidelis Andria aveva dichiarato che quello che sta allenando è il suo miglior Foggia per qualità dopo quello allenato nel 2010 che aveva Lorenzo Insigne, oggi campione d’Europa e tra i fantasisti più forti in circolazione. La punta ex Ternana, Ferrante ha concluso così: “Abbiamo già la testa alla prossima partita, ma consentitemi di dedicare il gol alla mia famiglia e figli, presenti e che sono venuti a sostenermi”. Dopo la gara con il Messina domenica allo ‘Zaccheria’ il Foggia dovrà provare a mettere in scia, Taranto e Paganese avanti di due punti e Juve Stabia e Turris a dieci, ma il tutto dovrà passare step by step, attraverso le insidiose gare contro Palermo in trasferta e tre derby sentiti in successione, rispettivamente in casa contro il Monopoli, in serale contro il Bari, nel Monday night del 20 ottobre, ed infine, a chiudere il ‘ciclo terribile’ la gara ‘infuocata’ contro il Taranto il 24 ottobre. Ma Zeman al termine della gara contro la Fidelis Andria ha suonato la carica e confidato pubblicamente che la sua squadra può giocarsela contro chiunque purché mostri la personalità e voglia avuta contro la Fidelis. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

Condividi sui Social!