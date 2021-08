Il Foggia brilla e sogna di partire col botto in campionato

Buona la prima per la compagine foggiana, pur trattandosi della Coppa Italia di serie C, in cui ha battuto due a zero la Paganese, formazione quest’ultima che si è salvata sul filo di lana nello scorso campionato battendo il Bisceglie ai playout. Il test era piuttosto attendibile contro la formazione campana, ma dal canto suo il Foggia sembra in linea con i dettami tecnici del boemo che in Valle d’Aosta ha fatto correre i propri giocatori e spiegato le sue idee, anche se a detta del tecnico stesso c’è ancora da perfezionare i meccanismi e tanto si attende da un giocatore leader, come Curcio, autore di una buona prestazione contro la Paganese. I foggiani sono andati subito in gol dopo neanche cinque minuti, poi hanno raddoppiato prima dello scadere della prima frazione di gioco e nella ripresa concedendo davvero poco agli avversari, hanno sfiorato almeno un’altra rete. Tra le note molto liete le prestazioni di Markic, una diga dietro, Nicoletti uomo assist e Merjaj, migliori in campo. Ma come saggiamente recita l’aforisma latina ‘una rondine non fa Primavera’ non bisogna farsi esaltare dalla vittoria, perché oltre al terzo portiere è stata allestita una squadra molto giovane ed in fieri, perciç bisogna avere pazienza anche se c’è da mettere la firma che il Foggia targato Zeman potrà recitare un ruolo da protagonista come mina vagante nel prossimo campionato che apre i battenti a partire dal fine settimana per concludersi con la prima giornata tra Potenza-Bari. Il foggia mentre in Coppa Italia al Secondo Turno affronterà infrasettimanale, prevedibilmente, salvo spostamenti di data, la Virtus Francavilla che ha battuto il Taranto. A meno di sette giorni dal debutto i ragazzi del boemo hanno però già conquistato la fiducia del popolo rossonero che adesso scalpita di voler provare il colpaccio in trasferta contro la debuttante Monterosi, una piccola cittadina laziale che dovrebbe giocare presso il campo sportivo della Viterbese a Viterbo, stadio ‘Enrico Rocchi’. Tra i giocatori quasi tra i migliori in campo, anche il neo acquisto Petermann e Rocca, quest’ultimo confermato insieme a Merola, autore del secondo gol. Da applausi l’intervento conclusivo del boemo Zeman a fine gara dove ha dichiarato che il Foggia è soltanto al 50%, dove però è soddisfatto del risultato ma non del tutto della prestazione. Motivo in più per ammirare il tecnico che ha scritto pagine di storie sportive ed ha fatto una battaglia di vita contro il doping. Infine, se in entrata arriverà un terzo portiere giovane in uscita dovrebbero esserci un paio di cessioni e non è escluso un altro colpo last minute del diesse Peppino Pavone, ma potrebbe aspettarsi anche l’ultimo giorno di calciomercato. Tuttavia per i Satanelli dopo l’ostica trasferta contro il Monterossi, ci sarà un doppio impegno casalingo contro Potenza e Turris, e per l’occasione la capienza totale dell’impianto dello ‘Zac’ dovrebbe essere portata ad 11mila unità circa, per poter contare almeno su cinquemila spettatori come zoccolo duro. Il CalciO Foggia ha infine comunicato ieri di aver rescisso i contratti con i calciatori Cristian Anelli e Manlio Di Masi, augurandogli le migliori fortune sportive. (Ph. CalcioFoggia 1920).

M.I.

Condividi sui Social!