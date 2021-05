Il Foggia batte i siciliani e adesso tenterà lo scacco matto al Bari

Il Foggia ha espugnato il Massimino’ ex Cibali, e per dirlo con una vecchia battuta nominata dal grande e compianto Sandro Ciotti, ‘Clamoroso al Cibali’, ma questa volta i siciliani non sono stati loro a vincere, ma gli avversari ed in questo caso un coriaceo e con il coltello tra i denti, Diavolo rossonero targato mister Marchionni. Forse qualcuno, che non conosceva il tecnico laziale, avrà pensato che la squadra ‘Y’ fosse mediocre, ma quella ‘Y’ è decisa a vender la pelle cara e proseguire quel sogno che di turno in turno, potrebbe vedere alzare l’asticella. La prossima settimana sarà derby, il terzo della stagione contro il Bari, all’andata allo Zac terminò con gol di Curcio dal dischetto al ritorno Cianci punì foggiani su punizione. Ma prima di pensare al Bari, raccontiamo dell’impresa contro i siciliani.

IL BALDE’ CHE NON TI ASPETTI, COADIUVATI DA UN SUPERCURCIO E FUMAGALLI SUPERMAN – In settimana mister Marchionni ha recuperato il suo numero uno Fumagalli, che da solo portato tanti punti in saccoccia ai diavoli rossoneri. In difesa ha recuperato De Prete, affiancato da Rocca play e Salvi braccetto di destro. In avanti la scommessa è stata quella di Ibou Baldè dal primo minuto. I primi venti minuti sono un arrembaggio degli etnei con Fumagalli che ha messo sin da subito le ali, rispondendo a Reginaldo al 17’ a Dall’Oglio. Ma al trentatreesimo, la dura legge del gol se la sbaglia la buttano dentro alla prima occasione utile: Balde, su sponda dell’ottimo Curcio, si è involato indemoniato verso la porta, fintando Silvestri e battendo l’estremo difensore etneo. Il Foggia di lì in poi ha preso coraggio e senza accontentarsi ha provato a chiudere il primo tempo con il doppio vantaggio con Curcio che ha sbagliato di poco. Nella rioresa il Catania, conscio che avrebbe potuto riaprirla con un pari, ci ha pensato ancora Reginaldo ma Fumagalli ha risposto presente ed in scia Maldondato da fuori area ha colto un palo, e dopo un batti e ribatti, il portiere foggiano ha detto ancora ‘no’ ai padroni di casa. Al sessantatreesimo Salvi, ha lanciato in profondità Curcio che dopo aver resistito alla pressione dei rossoblu e superato il portiere Martinez, ha messo la sua firma numero stagionale. Due minuti dopo c’è stato un sussulto di orgoglio dai padroni di casa, forse provati dalla mancata trattativa andata in porto con Tacopina; ed infatti al sessantacinquesimo è arrivato un gol rocambolesco quanto fortunoso che ha beffato Fumagalli, unico errore in una partita perfetta. Ma la mazzata finale è giunta al minuto 72’: Curcio ha servito sul lungolinea per Ibou Balde, con questi che si è fatto beffa della difesa siciliana e con freddezza da cecchino consumato ha messo in cassaforte a doppia serratura il risultato. Il resto è accademia con altre parate di Fumagalli ed un Foggia, che presumibilmente mercoledì se non sarà domenica, affronterà il Bari al San Nicola, in attesa di sapere dalla Lega Pro, quando si tornerà in campo, i rossoneri dovranno cercare di caricarsi velocemente in vista del derby.

LA VOCE DEL MIGLIORE IN CAMPO – Tre sono stati i migliori in campo, di un Foggia che complessivamente ha visto giocare tutta la squadra su alti livelli. Gol e due assist per Alessio Curcio, fantasista rossonero ancora inebriato per la vittoria ottenuta contro i suoi ex compagni ha detto, come si evince dal sito ufficiale del Calcio Foggia. “E’ la grande vittoria del gruppo, abbiamo fatto la partita che avevamo preparato dando tutto in campo, prendendo botte e restituendole, senza alcun timore. Volevamo vincere per noi, per tutti quelli che ci stanno vicino, per chi ci ha sempre sostenuto ed anche per chi pensava venissimo a Catania “in gita”. Il gol lo dedico alla mia famiglia ed alla mia ragazza. Adesso pensiamo al Bari, sarà una grande sfida”. (Ph. CalcioFoggia).

M.I.

TABELLINI – CATANIA – FOGGIA 1-3

CALCIO CATANIA: Martinez 5; Calapai 6, Silvestri 4, Giosa 4 (42’st Rosaia s.v.), Pinto 5 (1’st Zanchi s.v.); Dall’Oglio 5 (20’st Manneh 5.5), Maldonado 6, Welbeck 6; Piccolo 5.5 (20’st Di Piazza 6), Sarao 6, Reginaldo 5 (12’st Golfo 5). A disp. Santurro, Sales, Claiton, Izco, Vrikkis. All. Francesco Baldini 5.

CALCIO FOGGIA 1920: Fumagalli 7.5; Salvi 6.5 (49’st Cardamone s.v.), Germinio 6, Del Prete 7 (32’ Galeotafiore s.v.); Kalombo 6, Vitale 6 (32’st Said s.v.), Rocca 6.5, Garofalo 7 (49’st Pompa s.v.), Di Jenno 6.5; Curcio 8 (49’st Pompa s.v.); Balde 8.5. A disp. Di Stasio, Jorio, D’Andrea, Moreschini, Dema, Morrone, Iurato, Pompa, Cardamone, Nivokazi. All. Marco Marchionni 9.

ARBITRO: Valerio Maranesi di Ciampino (Vitali-Salvalaglio-Pascarella)

MARCATORI: 33’pt Ibou Balde (F), 18’st Curcio (F), 23’st Maldonado (C), 27’st Ibou Balde (F)

AMMONITI: Vitale, Balde, Said (F); Calapai, Silvestri (C)

NOTE: Giornata calda, terreno in buone condizioni. Gara disputata a porte chiuse. Angoli 4-3. Recupero: 2’pt, 5’st.

