Il Foggia annichilisce la Paganese 3-0 e vola al quinto posto

Il Foggia nell’incontro valevole per la tredicesima giornata è stata impegnata contro la Paganese. I Satanelli sono reduci dall’impegno in Coppa qualche giorno fa contro la Fidelis Andria che li ha visti uscire sconfitti, mentre la Paganese ha riposato e la settimana scorsa ha battuto 2°1 la Virtus Francavilla. Nel Foggia è ritornato titolare Alastra, così come in mediana confermato Maselli ed in attacco nel tridente Tuzzo e Curcio con Ferrante centrale. Dopo i primi venti minuti di studio da ambo le parti Al trentesimo circa, Ferrante, servito da Garattoni ha portato in vantaggio i rossoneri con un sinistro chirurgico dal limite dell’area. Al 42esimo gol su rigore per il capitano Curcio che nel soltanto qualche giorno prima aveva sbagliato dalla lunetta degli undici metri. Un solo minuto di recupero concesso per Foggia Paganese a fine primo tempo con i padroni di casa che hanno chiuso il primo tempo meritamente in vantaggio con le reti di Ferrante e Curcio. Ad inizio ripresa mister Zeman ha effettuato due cambi ed inserito Merkaj e Girasole, rispettivamente per Di Pasquale e Ferrante, tatticamente non è cambiato nulla. Al 58’ primo pericolo per i padroni di casa con una giocata di Curcio che non trova continuità, in ogni caso prova di grande sostanza da parte di Maselli. Doppietta di Curcio, al culmine di un’azione rugbistica dei foggiani con Tuzzo protagonista ed autore di un bolide non bloccato da Baiocco che invece ha servito involontariamente con la sua spinta una rimessa facile per il capitano rossonero che ha messo a segno la terza rete. Al 62’ Garofalo è andato vicinissimo al poker. Qualche minuto più tardi, c’è stato il primo squillo degli ospiti con Guadagni ma Alastri ha parato in presa sicura. A mezz’ora dalla fine, l’ex di turno Grassadonia, allievo di Zeman ma anche ex tecnico del Foggia che retrocesse ha inserito forze fresche e rilevato Zito e Tissone rispettivamente per Vitiello e Sussi. Al settantaduesimo Guadagni con un tiro a giro da fuori ha colto una traversa che ha battuto Alastra ma non è entrata e non ci sono stati giocatori azzurri stellati pronti alla ribattuta. Ad un quarto d’ora dalla fine girandola di cambi da ambo i fronti e mister Zeman ha inserito anche Rizzo Pinna, lasciato in panchina ad inizio gara e Ballarini al posto dell’ottimo Garofalo, tra i migliori in campo dopo Curcio. Nel recupero quasi gloria per Rizzo Pinna ma Baiocco l’ha bloccata. La gara si è conclusa con il punteggio tondo di tre a zero per il Foggia grazie alle reti di Ferrante e la doppietta di Curcio. I rossoneri nelle prossime due partite affronteranno in trasferta Catania e Campobasso mentre la Paganese affronterà la Fidelis Andria. (Ph. Calcio Foggia).

TABELLINI & PAGELLE

FOGGIA – PAGANESE 3-0

RETI: 34′ Ferrante (F), 43′ rigore Curcio (F), 61′ Curcio (F)

FOGGIA (4-3-3): Alastra 6.5, Garattoni 7, Sciacca 6.5, Di Pasquale 5.5 (46′ Girasole 6), Martino 6, Gallo 6 (63′ Di Jenno 6), Maselli 6.5, Garofalo 7 (77′ Ballarini s.v.), Tuzzo 6 (78′ Rizzo Pinna 6), Ferrante 6.5 (46′ Merkaj 6), Curcio 8. A disposizione: Volpe, Rizzo Pinna, Rocca, Merkaj, Vigolo, Girasole, Di Jenno, Ballarini, Petermann. Allenatore: Zdenek Zeman 10.

PAGANESE (3-5-2): Baiocco 5.5, Sbampato 5, Manarelli 5 (77′ Viti 5.5), Bianchi 5, Zanini 6, Tissone 5.5 (68′ Vitiello 6), Firenze 6, Zito 5.5 (68′ Sussi s.v.), Cretella 5.5 (76′ Volpicelli s.v.), Guadagni 6.5, Iannone 5.5 (76′ Campanile s.v.). A disposizione: Pellecchia, Caruso, Vitiello, Viti, Volpicelli, Perlingieri, Pica, Scanagatta, Sussi, Del Regno, Campanile. Allenatore: Gianluca Grassadonia 5.

ARBITRO: Emanuele Frascaro di Firenze.

ASSISTENTI: Domenico Castro di Livorno e Egidio Marchetti di Trento.

QUARTO UOMO: Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto.

AMMONITI: 10′ Martino, Di Pasquale (F), 42′ Sbampato (P), 45’+1′ Gallo (P), 54′ Manarelli (P)

RECUPERO: 1′ pt + 3′ st

NOTE: 3480 spettatori (878 paganti e 2602 abbonati)

M.I.

