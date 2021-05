Il Faro della Legalità in ricordo e memoria delle vittime innocenti di tutte le mafie

Sabato 22 maggio 2021 alle ore 18:00 si terrà a Mattinata, lungo c.so Matino angolo via Mione, la cerimonia di consegna alla comunità del Faro della Legalità, un murales che il Comune di Mattinata dedica a tutte le vittime innocenti delle mafie. Alla cerimonia parteciperanno tutti i componenti della “squadra stato”, le autorità civili e religiose e le famiglie delle vittime innocenti i cui volti saranno protagonisti dell’istallazione di street art. Sono centinaia le vittime innocenti uccise dalle mafie.

L’esercizio virtuoso della Memoria e del Ricordo non può e non deve essere selettivo. Le storie di queste persone ci insegnano che la memoria è una pratica quotidiana ispirata ai valori della legalità, dell’onestà e del lavoro e ci richiama tutti ad un impegno serio, concreto, non di circostanza e opportunità.

Il Faro della Legalità è allora un luogo di memoria viva, dove poter essere partecipi delle storie di queste persone con le testimonianze dei loro familiari che ci aiutano a costruire un ponte con le nuove generazioni.

L’Amministrazione Comunale dedica a Francesco Marcone, Giovanni Panunzio, Nicola Ciuffreda, Aurelio e Luigi Luciani, Michele Fazio e a tutte le vittime innocenti della mafia questa installazione artistica: un murales, espressione della moderna street-art, realizzato dagli artisti RED e SKARD con la tecnica dello stencil-art. La cerimonia si svolgerà secondo le prescrizioni dei protocolli anti covid 19 e pertanto, all’area antistante il Faro della Legalità si potrà accedere solo con invito.

Il tema dell’evento avrebbe meritato un ampio pubblico, ma ad oggi risulta impossibile organizzare un evento secondo i canoni che fino a poco più di un anno orsono sembravano tradizionali. Speriamo presto di poterci ritrovare tutti insieme, uniti e vicini a godere della luce nuova del Faro della Legalità.

