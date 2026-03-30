Il Duomo di Cerignola perde pezzi, nuovo appello per l’erogazione di fondi

Un appello volto a sollecitare l’erogazione del contributo di 300mila euro, stanziato dalla giunta comunale nel marzo 2024 e destinato al restauro e alla manutenzione straordinaria del Duomo Tonti di Cerignola, è stato recentemente rivolto all’amministrazione comunale da monsignor Vincenzo D’Ercole, parroco della Cattedrale da sei mesi. L’appello segue una precedente sollecitazione inviata ufficialmente tramite una lettera datata 19 febbraio dello stesso anno. Il Duomo, inaugurato al culto nel 1934, rappresenta una delle chiese più imponenti dell’Italia meridionale, rinomata per la sua maestosa cupola che si innalza oltre i 75 metri. Nella lettera indirizzata all’amministrazione nel febbraio scorso, il parroco aveva già espresso la necessità di ottenere il contributo deliberato dalla giunta due anni prima, il 28 marzo 2024, destinato specificamente a interventi di restauro e messa in sicurezza della struttura. In attesa dell’erogazione di tali fondi, la parrocchia della Cattedrale ha deciso di avviare una raccolta fondi locale, coinvolgendo la cittadinanza per fronteggiare le esigenze urgenti dei lavori. Ad oggi, informa monsignor D’Ercole, sono stati raccolti circa 9mila euro. Parallelamente, l’amministrazione comunale ha proposto il progetto di restauro e valorizzazione del Duomo per l’accesso a un finanziamento regionale pari a circa 3 milioni di euro, mirato a incrementare l’attrattività turistica della città. Tuttavia, come precisato dal parroco, tale iter amministrativo è complesso e dilazionato nel tempo; pertanto, è stata ribadita l’urgenza di erogare i 300mila euro già deliberati per garantire gli interventi indispensabili di messa in sicurezza dell’edificio. A margine della mancata esecuzione del finanziamento comunale, è opportuno annotare che i consiglieri del gruppo “Avanti Cerignola” hanno presentato un’interrogazione consiliare, testimoniando ulteriormente l’importanza e la delicatezza della questione.



Pubblicato il 30 Marzo 2026