Il duo di violino e pianoforte con Lorenzo Parisi e Giuseppe Maiorca

Si terrà domenica 30 gennaio 2022 il prossimo spettacolo della rassegna concertistica dell’Associazione Amici della Musica di San Severo. A esibirsi presso l’Auditorium della Parrocchia “Sacra Famiglia” di San Severo, alle ore 19:45 (porta ore 19), sarà il duo per violino e pianoforte composto rispettivamente da Lorenzo Parisi e Giuseppe Maiorca.Con il “Concerto a Menù” i due artisti intendono offrire una prospettiva di ascolto originale che spazi con maggiore libertà tra capolavori musicali di tutti i tempi: si tratta di una scelta di brani o di segmenti di brani molto famosi, che compongono una specie di lista di “piatti” musicali (primi, secondi, sorbetti e dolci). Nel dettaglio, il “menù musicale” prevede un tris di primi movimenti di sonata, due secondi di romanze, una classica e una romantica, con un sorbetto in mezzo che ne spezzi il gusto e due scherzi per dessert per lasciare un dolce ricordo al pubblico ed offrendo quindi un repertorio musicale che spazia dal Settecento al Novecento.Quello fra Parisi e Maiorca è un virtuoso connubio artistico in piedi da oltre trent’anni e che li vede protagonisti di concerti in molte città sia italiane sia estere, proponendo sempre programmi inusuali e accattivanti. Un sodalizio musicale stabile e consolidato, noto per l’impegno profuso nella diffusione della cultura musicale classica con un repertorio che tocca tutti gli stili e le epoche e che appassiona il pubblico per l’intensità delle esecuzioni riscuotendo consensi dalla critica.L’evento è organizzato in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Puglia – Assessorato dall’Industria Turistica e Culturale e con la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura.

