Il duo Dezombre-Leclère racconta l’epoca d’oro della musica francese

Prosegue la 57ª Stagione Concertistica organizzata dall’Associazione Amici della Musica di San Severo guidata dalla prof.ssa Gabriella Orlando, con un nuovo appuntamento all’insegna della grande musica. Sabato 24 ottobre (ore 19.45, Auditorium della Sacra Famiglia di San Severo), è in programma un nuovo concerto della rassegna Grandi Interpreti dal titolo L’àge d’or de la musique francaise.

Protagonista della serata sarà il Duo pianistico a quattro mani composto da Hugues Leclere e Anna Dezombre, impegnati in un’esibizione pianistica a quattro mani, formula musicale che valorizza l’intesa tra gli interpreti, la ricchezza timbrica dello strumento e il dialogo tra le parti. “Un appuntamento di classe, dedicato all’elegante repertorio della grande tradizione musicale francese, con musiche di compositori del calibro di Claude Debussy, Gabriel Fauré, Francis Poulenc e Maurice Ravel. Un incontro con due artisti di grande spessore – commenta la prof.ssa Orlando – che sapranno conferire ulteriore valore e qualità al repertorio proposto, accompagnando il pubblico in un raffinato percorso attraverso le molteplici sfumature della musica francese».Nata a Parigi, ha iniziato a suonare il pianoforte in Francia per poi perfezionarsi a Montreal (Canada), dove ha studiato pianoforte, accompagnamento e letteratura francese. Si è esibita al festival Les Nuits Caraïbes in Guadalupa, al Nancyphonies Festival, alle Soirées du Château de Brinville, all’Auditorium de Vincennes, al concerto di apertura del Mois de la Francophonie all’Avana e all’Ambasciata belga a Cuba. Popolare nel campo dell’accompagnamento vocale e lirico, forma anche un duo con il pianista Hugues Leclère. Appassionata di pedagogia, ha conseguito il Diploma di Stato di insegnante di pianoforte ed è specializzata nell’insegnamento ai bambini precoci.

HUGUES LECLERE. Si è perfezionato con Catherine Collard prima di entrare al Conservatoire National Supérieur de Musique di Parigi, dove ha ottenuto tre primi premi all’unanimità in pianoforte, analisi musicale e musica da camera. Ha poi iniziato una carriera da solista che lo ha portato in 43 paesi, al fianco di prestigiose orchestre (Camerata dei Berliner Philharmoniker, Orchestra Nazionale della Radio Ceca, Orchestra Nazionale della Thailandia…) e partner come Augustin Dumay, i Solisti della Orchestre de Paris, il quartetto Talich o lo StreichQuintett dei Berliner Philharmoniker. Professore coordinatore di pianoforte al CRR di Parigi, è responsabile della direzione artistica di numerosi eventi come il festival Nancyphonies e le Accademie Internazionali di Parigi.



Pubblicato il 21 Ottobre 2026