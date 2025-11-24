Il dramma della nipote di Jfk: condannata da una leucemia terminale

(Adnkronos) – La 'maledizione dei Kennedy' continua. Tatiana Schlossberg, nipote 35enne del presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy assassinato a Dallas nel 1963, ha rivelato sul 'The New Yorker' di soffrire di una leucemia mieloide acuta con una mutazione rara – l'inversione del cromosoma 3 – che secondo i medici le lascerà meno di 1 anno di vita nonostante le cure ricevute, con chemioterapie intensive e due trapianti di midollo osseo. Con oltre 2mila casi registrati in Italia nel 2024 stando agli ultimi dati dell'Airtum (Associazione italiana registri tumori) riportati sul sito di Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, la leucemia mieloide acuta (Lma) rappresenta il 25% di tutte le leucemie nell'adulto, con una sopravvivenza del 30% circa a 5 anni dalla diagnosi. E' la seconda leucemia più diffusa, si legge in un approfondimento dell'Ematologia di Pavia, in cui si specifica che le leucemie caratterizzate da alterazioni dei cromosomi 3, 5 o 7 sono considerate ad alto rischio. Tatiana, seconda dei 3 figli di Caroline Kennedy ed Edwin Schlossberg, giornalista, ha raccontato che 10 minuti dopo aver dato alla luce la sua seconda figlia nel maggio del 2024 i medici hanno notato nei suoi esami del sangue un numero anomalo di globuli bianchi. Poco dopo le è stata diagnosticata una leucemia mieloide acuta con inversione 3. "Avevo un figlio che amavo più di ogni altra cosa e un neonato di cui dovevo prendermi cura", scrive. Assistita al Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York, dopo le cure, i trapianti e diversi studi clinici il suo medico le ha detto che avrebbe potuto tenerla in vita "forse per 1 anno", confessa la giovane. "Per tutta la vita – continua – ho cercato di essere una brava studentessa, una brava sorella e una brava figlia, di proteggere mia madre e di non farla mai arrabbiare o turbare". Ma "ho aggiunto un'altra tragedia alla sua vita, a quella della nostra famiglia, e non posso fare nulla per impedirlo". Dopo la morte del padre Jfk, mamma Caroline perse anche lo zio Robert Kennedy assassinato nel 1968 durante la campagna per la nomination democratica. Sua madre Jacqueline Kennedy Onassis morì nel 1994 a 64 anni per un linfoma non-Hodgkin. E suo fratello, John F. Kennedy Jr., perse la vita in un incidente aereo al largo delle coste del Massachusetts nel 1999. Nel suo articolo Tatiana esprime lo sgomento della sua famiglia per la nomina e la conferma del cugino, Robert F. Kennedy Jr., a segretario della Salute e dei Servizi umani nell'amministrazione di Donald Trump. Un gesto di rottura in una dinastia democratica, seguito da discusse scelte definite da più parti antiscientifiche e di stampo no vax. La giovane cita in particolare i tagli per circa 500 milioni di dollari alla ricerca sui vaccini a mRna, nonché ai finanziamenti per i National Institutes of Health. Gli ultimi mesi che la attendono saranno dedicati alla sua famiglia, ai figli e al marito medico George Moran. "In questo momento – conclude – cerco soprattutto di vivere e di stare con loro".

Pubblicato il 24 Novembre 2025