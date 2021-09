Il Don Giovanni di Mozart al teatro Garibaldi

L’Associazione Bel Canto, con il Patrocinio del Comune di Lucera, il contributo e il Patrocinio del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese (Bando-Custodiamo la cultura in Puglia) e della Regione Puglia (Bando-FSC 2014/2020 Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro), si appresta a realizzare nell’ambito del Festival Internazionale della Vocalità, il Don Giovanni, dramma giocoso in due atti di W. A. Mozart le recite si svolgeranno presso il prestigioso teatro Garibaldi di Lucera oggi e domenica 19 settembre.L’allestimento dell’Opera è il frutto del laboratorio lirico internazionale Operastudio Puglia con la partecipazione di 30 artisti provenienti da tutto il mondo sotto la guida di Maestri di fama Internazionale quali: Maria Gabriella Cianci (Maestro preparatore per lo stile e la tecnica applicata), Francesco D’Arcangelo (lettura della partitura), Davide Luchena (maestro concertatore).Le due recite saranno ad ingresso gratuito, sipario ore 20.30.E’ prevista la prenotazione obbligatoria dei biglietti gratuiti su: associazionebelcanto.eventbrite.it. Green pass obbligatorio.In breve la trama: Don Giovanni ossia Il dissoluto punito è un’opera lirica in due atti di Wolfgang Amadeus Mozart su libretto di Lorenzo Da Ponte.Il Don Giovanni è la seconda delle opere nate dalla collaborazione fra Mozart e Da Ponte, dopo Le Nozze di Figaro. L’opera debuttò il 29 Ottobre 1787 a Praga, suscitando subito un grande entusiasmo, costituendo per il compositore una piccola rivalsa nei confronti di Vienna, dove l’opera venne invece accolta con freddezza.Nel frontespizio dell’opera, il Don Giovanni viene definito come “dramma giocoso”; nessun commentatore dell’epoca si fece scappare l’occasione di commentare questo apparente ossimoro. In realtà con il termine “dramma” veniva utilizzato nelle opere buffe come sinonimo di “azione teatrale”; nulla a che vedere dunque con una componente drammatica.Il fascino proprio del Don Giovanni, resiste ancora oggi, al di fuori del suo archetipo letterario. Con il passare degli anni, l’opera è stata più volte sviscerata, personaggi che all’inizio sembravano secondari sono stati portati al centro dell’attenzione.Allo stesso modo si è più volte discusso del rapporto del protagonista con Donna Anna, con Donna Elvira e con Leporello. Don Giovanni è un’opera ancora aperta a molteplici interpretazioni; questa apertura è dovuta alle ambivalenze esistenti sia nelle relazioni tra i personaggi, sia nella musica che dà loro corpo.

