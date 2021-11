Il “Ditono Duo” in concerto a Casa Sollievo della Sofferenza

Dopo la serie dei tre concerti ospitati da Casa Sollievo della Sofferenza, che hanno letteralmente incantato il pubblico presente, domenica 7 novembre presso il Chiostro Comunale sarà la volta del duo Ditono, composto da Francesco Mannis e Eduardo Pascual, di deliziare gli ascoltatori con la magia di un flauto e di una chitarra.Eduardo Pascual, chitarrista spagnolo di fama internazionale, è considerato dalla critica tra i musicisti classici più talentuosi, capace di unire una grande tecnica ad un raffinato gusto musicale, i suoi concerti sono visti come un momento di alta musica che abbraccia diverse epoche sonore, dalle più classiche a quelle contemporanee, senza mai tralasciare l’aspetto aggregante di ogni esibizione. Di fatti oltre ad essere uno stimato musicista, Eduardo Pascual è un attivo divulgatore della cultura e della musica attraverso l’organizzazione di corsi, festival e concerti.Allo stesso modo il flautista italiano Francesco Mannis, già vincitore di trenta concorsi musicali, ha al suo attivo una considerevole carriera concertistica, sia come singolo che in coppia con la pianista Aguilar con la quale si è esibito in Austria, Argentina, Brasile, Germania, Israele e altri numerosi paesi del mondo. E’ attualmente membro della “International Chamber Ensamble” di Roma.Insieme nella serata di domenica si esibiranno in un programma dal titolo “Bouquet de Fleurs” che prevede brani di JosèLuis Merlin, Celso Machado, Frédéric Chopin e l’immancabile Astor Piazzolla.Una serata musicale che ancora una volta conferma l’elevato livello di una Rassegna concertistica che, nonostante le difficoltà legate al periodo di ristrettezze che abbiamo vissuto, è riuscita lo stesso nel nobile compito di portare nel nostro territorio la bella musica fatta da talenti nazionali e internazionali, riscoprendo così la bellezza e l’impagabile valore di un concerto dal vivo.Ricordiamo che i concerti si terranno nel pieno rispetto delle norme anti Covid19 e che l’acceso in sala sarà possibile solo se in possesso di Green Pass.Ingresso ore 20.00, inizio concerto ore 20.30. Contributo per singolo concerto: 7 euro mail: info@duocaputopompilio.com

Condividi sui Social!