Il direttore Ruffini commemora Francesco Marcone

L’Agenzia delle Entrate ricorda Francesco Marcone Direttore dell’Ufficio del registro di Foggia, ucciso il 31 marzo 1995 per aver denunciato un giro di truffe sistematiche messe in atto da falsi mediatori per il rapido buon fine di pratiche d’ufficio. La cerimonia si terrà oggi presso la stele commemorativa davanti alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Foggia, alla presenza del direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini. “Ventisette anni dopo – si legge in un comunicato dell’Agenzia delle Entrate – rappresentanti delle istituzioni, colleghi e cittadini, alla presenza dei figli Daniela e Paolo Marcone, onoreranno il coraggioso esempio di un funzionario dello Stato che pagò con la vita il suo gesto a difesa della legalità” Alla cerimonia interverranno il commissario straordinario del Comune di Foggia, Sebastiano Giangrande, il direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate della Puglia, Michele Andriola, il direttore provinciale delle Entrate di Foggia, Michele Gammarota.

Francesco Marcone fu assassinato il 31 marzo 1995 per aver inviato un esposto alla Procura della Repubblica in cui denunciava truffe sistematiche messe in atto da ignoti falsi mediatori che garantivano, dietro pagamento, il rapido disbrigo di pratiche d’ufficio. Circa una settimana dopo questa coraggiosa denuncia, venne colpito a morte nell’androne della sua casa al rientro dall’ufficio. Aveva 57 anni, una moglie e due figli. Nel 2005, per l’alto rigore morale e lo spirito di servizio cui ha sacrificato la sua stessa vita, è stato insignito della Medaglia D’Oro al merito civile.

