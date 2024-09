Il direttore generale del policlinico: “Stop aggressioni o chiudiamo il Pronto Soccorso”

“Se continuiamo così finiremo per chiudere il pronto soccorso perché rimarremo senza medici, infermieri ed operatori sanitari”. Così il direttore generale del policlinico Riuniti di Foggia Giuseppe Pasqualone nel corso della conferenza stampa indetta dopo l’escalation di violenza ai danni del personale sanitario con tre aggressioni nel giro di pochi giorni.

“Il mio appello – ha aggiunto – è al rispetto del personale in servizio perché è bravo e lo dicono i dati a livello nazionale.

Il policlinico di Foggia è posizionato tra i migliori in Italia.

In pronto soccorso si lavora in condizioni difficili, abbiamo un organico dimezzato, non riusciamo a recuperare medici e i cittadini che arrivano in condizioni non gravi devono aspettare, devono avere pazienza”. (



Pubblicato il 10 Settembre 2024