Attualità

Il derby Roma-Lazio slitta a lunedì 18 maggio, si giocherà alle 20.45

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Slitta il derby di Roma. La prefettura della Capitale comunica che l'incontro di calcio Roma–Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio alle ore 20.45. Il match avrebbe dovuto svolgersi domenica 17 maggio, in contemporanea con la finale degli Internazionali di tennis al Foro Italico. "Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell’ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali Bnl d’Italia, in corso al Foro Italico, è stato disposto che l’incontro di calcio Roma–Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio alle ore 20.45", si legge. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Maggio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Oncologo Cappuzzo: “Con tislelizumab centralità immunoterapia in cancro polmone”

18 minuti fa

Industria, Landini: “Serve piano europeo di investimenti”

18 minuti fa

Porti, Crosetto ad Assiterminal: “Sicurezza mari coincide con sicurezza economica e strategica della Nazione’

30 minuti fa

Hantavirus sulla nave da crociera, incubazione e quarantena: occhi puntati al 21 giugno

43 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio