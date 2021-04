Il Dada Team, il nuovo modo di fare scuola dell’I.C. “Foscolo – Gabelli”

Grande emozione per tutta la comunità educante in movimento della Scuola DADA, che evolve la natura del suo modello introducendo i Dada Team,veri e propri laboratori trasversalialle discipline, svolti in orario curriculare, in grado, anche attraverso la produzione di prodotti digitali e multimediali, di formare l’identità di ciascun alunno, aiutandolo a scoprire, comprendere, potenziare e curvare le proprie inclinazioni personali in un ambiente di benesserealla riscoperta di sé stessi. Il “Premio Scuola Digitale 2021”è un’iniziativa innovativa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che intende valorizzare progetti e iniziative delle scuole attraverso modelli innovativi e buone pratiche di didattica digitale integrata. Il Premio consiste in una competizione tra scuole che abbiano proposto e/o realizzatoprogetti di innovazione digitale, caratterizzati da un alto contenuto di conoscenza tecnica e tecnologica. “Un progetto completo e multidisciplinare– è la motivazione riportata dal giurato Erasmo Di Giorgio al momento della proclamazione del primo posto – che ha abbracciatoanche tematicheche vanno fuori dal contesto scolastico, quali l’ambiente e l’inclusione socialeche si arricchiscono di contenuti interessanti e, allo stesso tempo, avvicinano gli studenti allo studio e la Scuola al mondo del lavoro del domani. Ottima la qualità del contenuto digitale presentato in termini di vision, utilizzo di tecnologie digitali ma anche in termini di metodologie didattiche innovative. Grazie alle conoscenze acquisite vi renderete conto che un domani quanto già sapete è in linea con quanto richiedono le nostre aziende, di quanto verrà richiesto dal mondo del lavoro, sperando sia il mondo del lavoro del nostro territorio.Elevata la significatività sull’impatto delle competenze degli studentie un invito da parte nostra a tutti voi a continuare con impegno e profitto la realizzazione di quanto da voi prodotto per fare grande il nostro territorio in termini di risorse umane.”Trepidante, ora, è l’attesa di vedere l’I.C. “Foscolo-Gabelli” tra i sei finalisti della fase regionale di questo contest, in rappresentanza dell’intero territorio foggiano.

