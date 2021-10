Il CSV Foggia premia i cittadini virtuosi e responsabili

C’è tempo fino al 14 ottobre per segnalare cittadini e gruppi informali che si attivano per supportare fasce fragili della popolazione, trasformare spazi della città, renderli più accoglienti e inclusivi, rigenerare territori, tessere relazioni.Il CSV Foggia intende premiare le manifestazioni di volontariato informale che sono state realizzate negli ultimi mesi sul territorio di Capitanata e nei comuni BT di Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia.Obiettivo dell’Avviso è quello di premiare modelli di attivismo civico realizzati per valorizzare aree o strutture cittadine in stato di degrado e abbandono; costruire reti solidali finalizzate al supporto di fasce deboli ed emarginate della società; assistere persone con disagio fisico o relazionale, supportandole nei loro bisogni; sensibilizzare alla cura del mondo animale e al contrasto del randagismo; diffondere valori solidali e non competitivi attraverso attività sportive.“Chiunque fosse a conoscenza di modelli positivi di attivismo civico adottati da gruppi informali o singoli cittadini, anche minorenni – sottolinea il Presidente del CSV Foggia, Pasquale Marchese – può inviare una segnalazione dettagliata (utilizzando l’apposito modulo), tramite posta elettronica, all’indirizzo e-mail info@csvfoggia.it, indicando nell’oggetto della mail: ‘Volontariato informale – segnalazione modello positivo’, entro le ore 13.00 di giovedì 14 ottobre 2021”.Le segnalazioni saranno valutate da una commissione composta da persone di esperienza e competenza sulle tematiche del volontariato.I modelli positivi ritenuti più meritevoli – continua Marchese – saranno premiati con otto ‘Voucher volontariato’ del valore di € 700 (I classificato); € 500 (II classificato); € 400 (III e IV classificato); € 300 (V e VI classificato); € 200 (VII e VIII classificato). La premiazione avverrà nel corso della Festa del Volontariato 2021 del CSV Foggia. Il ‘Voucher volontariato’ dovrà essere utilizzato esclusivamente per implementare l’attività premiata”.

