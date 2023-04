Il Cristo Pantocratore ha bisogno di un aiuto economico da parte dei cittadini

Dipinto Angioino del XV sec. Cristo Pantocratore, nella Cripta del Succorpo della Cattedrale di Foggia. L’ icona del pantocratore rappresenta Cristo come l’Eccelso Signore, “che verrà di nuovo nella gloria per giudicare i vivi ei morti; il cui regno non avrà fine”. Lo sguardo apparentemente severo del Volto mette in risalto che il Verbo incarnato è l’immagine del Padre. Cristo porta le Sacre Scritture nella sua mano sinistra. Il libro è aperto e contiene uno degli scritti del Vangelo, sulle parole apocalittiche “Io sono l’Alfa e l’Omega” o salvifiche “Io sono la luce del mondo.” L’ icona è consacrata sull’altare della cripta. La consacrazione è resa presente attraverso l’ opera dei doni di grazia dello Spirito Santo , che sono efficaci nella preghiera di consacrazione e nell’aspersione delle acque consacrate, in modo che il ritratto di Cristo, sia graziosamente presente attraverso la sua icona.In Italia si trovano mosaici di scuola bizantina con raffigurazioni del Cristo Pantocratore nelle chiese arabo-normanne.Iban cattedrale: don Daniele IT64E0103015700000002427057 per offerte libere dei cittadini per il restauro.

Ettore Braglia



Pubblicato il 5 Aprile 2023