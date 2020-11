Il Covid fa male anche al comparto oleario

L’emergenza Covid sta causando problemi anche al mercato dell’olio extra vergine d’oliva. Infatti, la chiusura di ristoranti, bar e alberghi a causa dell’emergenza sanitaria ha comportato, da marzo a oggi, un notevole decremento dei consumi di olio extravergine d’oliva italiano, con la diretta conseguenza che i quantitativi di olio in giacenza della scorsa campagna olivicola sono rimasti tuttora invenduti. Perciò, dopo la pubblicazione del report “Frantoio Italia” dell’Icqrf sulla situazione complessiva in Italia, fotografata in base ai dati contenuti nel registro telematico dell’olio, uno dei più importanti consorzi nel settore, Italia olivicola, ha chiesto un

incontro urgente al ministro per le Politiche agricole, Teresa Bellanova, poiché “urgono interventi del governo per sbloccare il mercato e aiutare i produttori in difficoltà, a partire dalla pubblicazione del bando Agea da 20 milioni di euro per l’acquisto di olio extravergine d’oliva 100% italiano della campagna scorsa da destinare agli indigenti”. Infatti, hanno spiegato in una nota i vertici di detto consorzio, rispetto allo stesso periodo del 2019 lo stock di olio extravergine d’oliva italiano attualmente nei depositi è salito a 42.904 tonnellate, con un incremento super (+85,9%). E di questo quantitativo – ha denunciato inoltre Italia olivicola – solo quattro regioni, la Puglia, la Toscana, la Calabria e l’Umbria hanno in giacenza il 67,5% dell’intero stock nazionale. Mentre a livello di oli Dop, che rappresentano il 4.1% della giacenza totale in Italia, in questo momento le cisterne di Dop “Terra di Bari” sono quelle che occupano più spazio con il 44.9% delle giacenze complessive di olio d’oliva prodotto nella scorsa campagna olearia. Ed è “un problema molto serio piazzare sul mercato tale prodotto alla luce della crisi conclamata del canale

ristorazione” – ha spiegato il presidente di Italia Olivicola, Fabrizio Pini. Quindi, – ha aggiunto Pini – “sarebbero fondamentali gli interventi del Governo per aiutare i produttori di olio nazionale che non riescono più ad avere uno sbocco commerciale e a vendere il miglior olio ai propri clienti per colpa di questa maledetta pandemia”. “Un passo decisivo e utile sarebbe la pubblicazione, promessa dalla ministra Bellanova, del bando Agea per l’acquisto di 20 milioni di euro di olio extravergine d’oliva 100% italiano da destinare agli indigenti, che rappresenterebbe una bella boccata d’ossigeno per il settore”. “Restano da valutare – per il presidente di Italia Olivicola – anche le ripercussioni che avranno le misure restrittive, appena adottate, sulla campagna in corso”. E per questo motivo il consorzio ha chiesto alla ministra Bellanova subito un tavolo tecnico per ascoltare la voce dei produttori che, a causa di questo surplus di giacenze, stanno già avendo ripercussioni negative per l’annata olivicola in corso. E che il Covid faccia male anche all’olio d’oliva lo denuncia anche Assitol, l’Associazione italiana delle industrie olearie, che in una nota sulla campagna olearia appena avviata, prevede uno scenario profondamente segnato dal Coronavirus e dalle criticità strutturali del comparto. Infatti, secondo le stime di Assitol, la produzione nazionale nella campagna 2020-21 si attesterà sulle 250mila tonnellate, precisando che, come sempre, la situazione non è identica per tutto il territorio italiano. In particolare la Puglia, da sempre considerata “l’uliveto d’Italia”, vede dimezzare i suoi quantitativi, seguita da buona parte delle regioni del Sud. Fa eccezione la Sicilia, mentre sono in crescita le regioni del Centro, in particolare Toscana e Umbria. Bene anche il Nord, soprattutto Liguria, Emilia Romagna ed il Garda. “Il calo nel Mezzogiorno incide notevolmente sulla quantità complessiva di olio prodotto in Italia – ha osservato Anna Cane, presidente del Gruppo olio d’oliva – ma, grazie anche al clima che si è mantenuto mite, riducendo così i rischi legati alla mosca olearia, la qualità sarà di buon livello”. Però, il Coronavirus incide pesantemente sulle previsioni, perché – ha sottolineato la presidente degli imprenditori – “le criticità di spostamento e le restrizioni alla mobilità hanno causato forti difficoltà nel reperimento della manodopera, causandoritardi e rallentamenti nell’organizzazione del lavoro”. Secondo Assitol, la situazione non va bene neanche nei Paesi di storica vocazione olearia, come la Grecia, che prevede di fermarsi a 210mila tonnellate, il Portogallo a 125mila, mentre la Tunisia dovrà accontentarsi di 150mila tonnellate. In controtendenza la Spagna, con una produzione di 1.600.000 tonnellate, che ne conferma il ruolo di leader sul mercato, ed il Marocco, con 140mila tonnellate. Visione, questa, che è in evidente netto contrasto con quanto sostengono i produttori olivicoli ed oleari nazionali, ma che però fanno sì che“la risposta dell’industria italiana al deficit produttivo è il blending – ha affermato la presidente dell’industria commerciale dell’olio d’oliva – le aziende, accostando oli diversi per provenienza e gusto, hanno ideato prodotti unici, costanti nel tempo e apprezzati dai consumatori italiani ed esteri. Ma per remunerare in modo adeguato il settore, occorre modernizzare i processi produttivi”. Uno sforzo che per Assitol “deve riguardare tutti gli attori della filiera”. Ciò su cui invece entrambe la categorie della filiera concordano è che l’emergenza sanitaria pesa anche sul comparto oleario. “Finora, i consumi domestici ed il buon andamento dell’export ci hanno permesso di sostenere il rallentamento delle vendite nella ristorazione, che vale circa un terzo del mercato interno” – ha stigmatizzato la presidente Cane del Gruppo olio d’oliva di Assitol, che ha poi concluso: “L’ennesimo stop ci fa temere ulteriori ripercussioni negative sul settore che, nonostante le difficoltà, ha continuato a creare valore in questi mesi complessi”. Quindi, ancora una volta in Italia nel comparto dell’olio d’oliva ci troviamo di fronte ai “soggetti” della filiera che pur concordando su taluni aspetti di crisi del mercato, poi però divergono con quelli del commercio del prodotto sulle “terapie” da perseguire. Un “eterno” dilemma che alla fine – come è noto – si ripercuote sempre sulla parte più debole della filiera. E cioè su quella agricola che genera l’effettiva produzione del comparto.

Giuseppe Palella

