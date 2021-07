Il corso di laurea in Medicina raddoppia, da 90 a 180 studenti

“Offriamo quest’anno la possibilità a 180 studenti di iscriversi al corso di laurea in Medicina”, rispetto ai 90 degli anni precedenti. Così il rettore dell’Università di Foggia, Pierpaolo Limone, ha annunciato raddoppio dei posti disponibili per il corso di laurea in Medicina e chirurgia. “Di fatto a precisa Limone – raddoppiamo i numeri rispetto agli anni precedenti. una esperienza straordinaria, ottenuta grazie al Miur. Riusciamo a farlo perchè ci sono stati investimenti importanti nelle infrastrutture, nel reclutamento dei docenti. Naturalmente tutto a vantaggio del nostro territorio”. Sul punto, al momento, è in corso la negoziazione con la Regione Puglia: “E’ un sistema complesso che si mette in atto per dare risposte efficaci e soluzioni al territorio”, conclude Limone. Accanto al rettore, ci sono i docenti di area medica Maria Filomena Caiaffa, direttrice della scuola di specializzazione in Allergologia e Immunologia, Gaetano Serviddio, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche e Giuseppe Carrieri, prorettore. “Questo risultato è il riconoscimento del lavoro fatto in questi anni. L’ateneo dauno cresce nel numero di scuole di specializzazione, in medici e specialisti. Aggiungiamo quantità alla qualità”, spiega Carrieri.

Recentemente, infatti, l’Università di Foggia ha lanciato 15 nuove scuole di specializzazione “perché non possiamo immaginare di formare dottori senza garantire loro di completare il proprio percorso di formazione sul territorio”, aggiunge Serviddio che, numeri alla mano, spiega: “Il prossimo anno avremo 650 iscritti ai corsi di Medicina attivi in Puglia, quindi tra 6 anni avremo formato 650 medici a fronte di 750 posti di specializzazione. Questo vuole dire che, a pieno regime, tutti gli studenti di medicina avranno l’opportunità concreta di specializzarsi sul territorio”.

