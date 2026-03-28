Il Coordinamento nazionale Piccoli Comuni parte dal Foggiano per fare rete

Il coordinamento nazionale piccoli comuni italiani APS (associazione promozione sociale) parte dalla provincia di Foggia e dai piccoli comuni per costruire un modello replicabile in tutta Italia. Da oggi il coordinamento, stando a quanto annunciato questa mattina da Castelluccio Valmaggiore, si adegua al codice del terzo settore. Ad annunciarlo Virgilio Caivano presidente del coordinamento Nazionale piccoli comuni Italiani, Pasquale Marchese sindaco di Castelluccio Valmaggiore e vice presidente del coordinamento, Luigi Piacquadio, sindaco di San Marco La Catola, e Cesare Gaudiano, presidente AICS (associazione italiana cultura e sport) provincia di Foggia. “Una svolta strategica che cambia le regole del gioco per migliaia di comunità dimenticate – sostengono gli organizzatori – I piccoli comuni italiani smettono di aspettare e iniziano a costruire. L’adeguamento al codice del terzo settore non è un adempimento burocratico. È una scelta di campo. Significa che il coordinamento, da oggi, può sedersi al tavolo delle pubbliche amministrazioni non come interlocutore informale, ma come partner istituzionale riconosciuto dalla legge. La scelta di Castelluccio Valmaggiore come sede dell’evento non è casuale. Questo borgo dei Monti Dauni incarna perfettamente la contraddizione che il coordinamento vuole risolvere: un patrimonio straordinario di storia, paesaggio, tradizioni e prodotti tipici, unito a decenni di spopolamento, risorse scarse e isolamento istituzionale”. Nelle prossime settimane il coordinamento organizzerà un evento pubblico aperto a tutti i sindaci, alle associazioni della provincia e ai rappresentanti istituzionali del territorio, con “l’obiettivo di costruire concretamente la rete e presentare i primi strumenti operativi. I piccoli comuni non sono un problema demografico da gestire. Sono la risposta ad un Paese che ha perso il filo con le proprie radici. Noi quel filo lo stiamo annodando di nuovo”



Pubblicato il 28 Marzo 2026