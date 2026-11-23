Le università americane, il loro ruolo nella formazione delle classi dirigenti e il contributo allo sviluppo scientifico, culturale ed economico degli Stati Uniti sono stati al centro dell’incontro “250 anni di leadership e innovazione: università e società negli Stati Uniti”, organizzato al Centro Studi Americani di Roma nell’ambito della V edizione del Festival della Cultura Americana, dedicata ai 250 anni dalla Dichiarazione d’Indipendenza.



Pubblicato il 23 Novembre 2026