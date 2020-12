Il Consiglio regionale approva il rendiconto e l’assestamento di bilancio

Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato il disegno di legge sul rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2019 e la legge di assestamento e variazione al bilancio 2020 e pluriennale 2020-2022. I provvedimenti hanno incassato gli stessi voti: 30 favorevoli, 16 contrari e 5 astensioni. L’aula ha detto “si'” con 29 voti favorevoli, 15 no e 6 astenuti anche alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta regionale in via d’urgenza il 30 novembre scorso e al bilancio consolidato 2019 della Regione. Il ddl di riconoscimento di debiti fuori bilancio, per 15.486 euro, ha ottenuto il “si'” di 30 consiglieri, 7 i voti contrari, 13 le astensioni. “Non si intravedono novita’. Dal rendiconto si capisce che come al solito vengono impegnati fondi che poi non vengono spesi”. Lo ha detto intervenendo nel corso dei lavori consiliari, il capogruppo della Lega, Davide Bellomo commentando il rendiconto e l’assestamento di bilancio presentati in aula. Per il leghista, nell’annunciare il voto negativo, sui trasporti “avevate 11,5 milioni del 2019 da spendere, non sono stati spesi e non sono stati neanche oggetto della vostra variazione di bilancio”. Come il M5S. “Come gruppo non possiamo votare positivamente sul rendiconto del 2019. Nei dodici mesi passati non abbiamo condiviso il percorso della giunta regionale.

Lo abbiamo contestato duramente e quindi, per essere corretti, non possiamo esprimerci a favore del documento e quindi ci asterremo”, le parole della capogruppo Grazia Di Bari. “Di solito le sessioni di bilancio durano moltissimo e spesso la quantita’ di interventi e di emendamenti si lega a piccole battaglie territoriali che sembrano solo tentativi di portare acqua al proprio mulino. Siccome non stiamo sguazzano in uno stagno, ma in questa crisi navighiamo in mare aperto, mi aspetto una manovra di bilancio coraggiosa, con pochi interventi strutturali, mirati e ben finanziati, che guardino al territorio unico della Puglia intesa come regione e non come somma di province e citta’, con il fine esclusivo di aiutare chi piu’ sta soffrendo per questa crisi”.

“Non posso fare a meno di sottolineare – ha dichiarato il capogruppo di Fratelli di Italia, Ignazio Zullo, che ha votato no – i punti deboli di questo rendiconto perche’ appartengono a una gestione del 2019 e ai quali dobbiamo porre rimedio affinche’, d’ora in avanti, possiamo approvare dei rendiconti che non solo sul piano tecnico siano rispondenti alle risultanze che tutti noi ci aspettiamo, ma anche sul piano politico siano corrispondenti agli obiettivi che ci poniamo”. “Quando si parla di bilanci, di assestamenti, di bilanci di previsione, di rendiconti generali, ovviamente la natura del voto e’ squisitamente politica. Per questo motivo, preannuncio da parte del Gruppo Popolari con Emiliano il nostro voto favorevole”, ha annunciato Massimiliano Stellato capogruppo di Popolari con Emiliano.

“Anche il nostro sara’ un voto favorevole, sebbene il nostro Gruppo sia appena subentrato in Consiglio e abbia la quasi totalita’ dei consiglieri neoeletti”, ha dichiarato il capogruppo di Con Emiliano, Gianfranco Lopane, che si augura “nei prossimi giorni di lavorare affinche’ la sessione di bilancio e il bilancio dei prossimi anni sia davvero improntato sul confronto e sulla possibilita’ di rappresentare al meglio i territori di questa regione”.

Il capogruppo del gruppo Misto, Paolo Dell’Erba, ha parlato di “dure critiche riguardanti le scelte economiche fatte” dalla giunta “sia in fase di rendiconto che di previsione di bilancio” evidenziando che “anche se in tempi ristretti e con le difficolta’ della pandemia, le variazioni al bilancio regionale potevano rappresentare decisioni di politica economica con le quali dare concreta soddisfazione alle reali ed effettive esigenze dei cittadini pugliesi e porre rimedio ai tanti errori, ritardi e inadempimenti commessi negli anni precedenti da questa maggioranza di centrosinistra”. “La Puglia ha il dovere di indirizzare le proprie scelte di finanza pubblica verso gli obiettivi e le priorita’ che ho innanzi indicato, quindi confermo la mia non assoluta condivisione delle scelte operate finora da parte del governo regionale, e il mio voto sara’ contrario”, ha concluso.

Condividi sui Social!