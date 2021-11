Il concerto di Santa Cecilia dedicato al Maestro Coco

Per il quinto anno consecutivo, ad eccezione dell’anno scorso causa Covid, l’associazione musicale Nuova Diapason di Vieste, in collaborazione con l’amministrazione comunale – assessorato alla Cultura, che ha totalmente finanziato l’iniziativa, e il Conservatorio “U. Giordano” di Foggia, organizza, in prossimità della ricorrenza di Santa Cecilia, un concerto a ricordo del M° Giuseppe Coco.

Il M° Giuseppe Coco è stato un musicista colto e raffinato, un professionista ineguagliabile. Titolare della cattedra di clarinetto per oltre trent’anni presso il Conservatorio di Musica “U.Giordano” di Foggia (sezione staccata di Rodi Garganico), è stato un punto di riferimento culturale e musicale per la nostra Città, avendo diretto per oltre un decennio la Banda “P. Rinaldi” e collaborato per l’Associazione Musicale “Nuova Diapason” in qualità di docente. Tantissimi gli allievi che ha guidato e accompagnato, con competenza e pazienza nel percorso di studi in Conservatorio e tantissimi i ragazzi che ha avvicinato alla musica, facendogliela amare. “A noi – dichiarano i responsabili dell’associazione – il compito e l’eredità che ci ha lasciato: quella di fare rivivere quotidianamente i suoi insegnamenti, il suo sorriso, la sua arte, la sua musica, la sua anima e soprattutto non far spegnere mai la fiamma nei nostri cuori che lo ricorda come grande Maestro, ma soprattutto amico. Quest’anno, direttamente in collaborazione con il conservatorio di musica “U. Giordano” di Foggia, sezione staccata di Rodi G.co, che aprirà la sua stagione concertistica proprio qui a Vieste, il Maestro verrà ricordato con un concerto di orchestra di fiati che vedrà coinvolti vari direttori di orchestra della classe di fiati diretta dal M° Michele Miloni e il coinvolgimento di solisti di eccezione. Colleghi, ex alunni oramai musicisti affermati e l’istituzione che per 30 anni lo ha visto parte integrante e attiva, insieme nel ricordo di una persona e musicista straordinaria”. Il Comune di Vieste ha finanziato il concerto e in collaborazione con la Diapason intende organizzare una intera stagione concertistica. “Proprio così – aggiunge l’assessora Graziamaria Starace -, è nostra volontà proporre una serie di concerti durante tutta la stagione invernale con particolare attenzione alla musica classica che con il Conservatorio Umberto Giordano ha raggiunto ottimi livelli”. La cittadinanza tutta è invitata oggi alle ore 19.30 presso la chiesa Gesù Buon Pastoredi Vieste. Ingresso con obbligo di green pass.

