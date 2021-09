“Il Comune sciolto dopo attente indagini”

“Ci sono gravi problematiche pero’ noi le stiamo affrontando non in maniera emergenziale, ma in maniera strutturale con un lavoro attento giorno per giorno”. Lo ha detto il capo della polizia e direttore generale della pubblica sicurezza, il prefetto Lamberto Giannini, intervenendo a Foggia ai giornalisti che gli chiedevano un commento sulla relazione semestrale della Dia che parla della criminalita’ foggiana come una emergenza nazionale. Il capo della polizia ha aggiunto che la questione la stia affrontando “con il continuo invio di forze, con l’attenzione anche dal centro oltre a presidi territoriali, formati da elementi di prima di primo ordine da grandi investigatori e con questori che stanno sul territorio e che fanno onore alla Polizia di Stato”. La nuova sala crisi multimediale è stata, invece, dedicata agli agenti Nicola Fumarulo e Antonio Gentile, morti nel ‘56, a Cerignola, nell’adempimento del proprio dovere. L’ultima relazione della DIA al Parlamento ha confermato la pericolosità della mafia foggiana – dal Gargano al capoluogo, fino a San Severo e Cerignola – definendola un’emergenza nazionale.”La Polizia di Stato sta facendo tanto per questo territorio e i provvedimenti di scioglimento del Comune sono provvedimenti che non arrivano a caso ma sono il frutto di un lavoro di indagine e di attente attivita’”. “Quello che posso assicurare – ha aggiunto – e’ che la Polizia di Stato continuera’ in un’opera di contrasto per stare attenti e vicini ai cittadini onesti e per riuscire a garantire a tutti le condizioni di sicurezza. E per sicurezza intendo dire liberta nel diritto di impresa e di vivere tranquilli quando si e’ in strada”, ha concluso. Sul caso della vicequestore no vax il capo della Polizia ha detto: “Io ho avuto notizia subito dopo l’accaduto e, da subito abbiamo iniziato il vaglio del comportamento che sarà valutato nelle sedi competenti”. Nunzia Alessandra Schilirò si è espressa contro il Green pass in una manifestazione a Roma. “In giornate come quella di domenica 26 settembre – ha aggiunto Giannini – mi piace ricordare i tanti appartenenti alla Polizia di Stato che lavoravano, che gestivano complesse situazioni di ordine pubblico e sono rimasti feriti. Mi piace parlare dei colleghi che a Cagliari hanno sventato un attentato incendiario contro una persona. Abbiamo un collega rimasto gravemente ustionato. Quella è la polizia che sono orgoglioso di dirigere. Di tutto il resto – conclude – se ne parlerà nelle sedi competenti”.

