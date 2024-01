Il Comune investe oltre 3,8 milioni nell’edilizia scolastica sicura e sostenibile

Il Comune di Cerignola investe oltre 3,8 milioni di euro nelle infrastrutture scolastiche cittadine. Sono tre i progetti finanziati con il Piano Nazione di Ripresa e Resilienza grazie a cui il sistema educativo della città sarà arricchito da un nuovo plesso per l’infanzia e di due nuove mense annesse ad altrettanti istituti per l’infanzia e la primaria. Gli obiettivi strategici che si è posta l’Amministrazione Bonito sono due: migliorare la qualità della didattica e delle strutture in cui si svolge; aumentare la disponibilità di posti per il tempo pieno, così da facilitare la partecipazione attiva delle donne al mondo del lavoro e della produzione. Ieri si sono svolte le cerimonie ufficiali di consegna dei lavori, già partiti, a cui hanno partecipato: il sindaco Francesco Bonito; gli assessori ai Lavori Pubblici, Michele Lasalvia, alla Pubblica Istruzione, Rossella Bruno, e alle Pari Opportunità, Domenico Dagnelli. Con loro i dirigenti delle scuole Cesare Battisti, Salvatore Mininno, e Di Vittorio- Padre Pio, Maria Luisa Russo, e la vicaria della “Moro”, Loredana Granato. “Gli interventi progettati e avviati sono particolarmente significativi sotto il profilo del miglioramento del diritto allo studio – commenta l’assessora Bruno – Allo stesso tempo, offriamo agli alunni l’opportunità di impiegare più tempo a scuola in attività significative e di valore, e alle loro famiglie, in particolare alle mamme, il modo e il tempo di organizzare più efficacemente la relazione tra gli impegni familiari e quelli lavorativi”. “I cantieri avviati sono la testimonianza dell’efficace utilizzo delle risorse richieste ed ottenute partecipando ai bandi del PNRR – aggiunge l’assessore Lasalvia – grazie a cui miglioreremo la qualità delle infrastrutture e dei servizi scolastici e comunitari. In più, offriamo decine di opportunità di lavoro in un settore, l’edilizia, che soffre la crisi derivante dal blocco dei cantieri aperti grazie al superbonus”. “Cerignola oggi è un cantiere a cielo aperto, domani sarà una città più moderna e sostenibile in cui sarà più semplice e piacevole vivere e operare – conclude il sindaco Bonito – Una delle nostre missioni, politiche e amministrative, è cogliere ogni opportunità che ci viene offerta per innalzare la quantità e la qualità dei servizi da cui dipende il futuro della nostra comunità. Guardando ai cantieri inaugurati oggi, non possiamo che essere orgogliosi e soddisfatti del lavoro compiuto”.



Pubblicato il 25 Gennaio 2024