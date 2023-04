“Il Comune di Troia utilizzi i fondi per le finalità del Programma”

“Nel territorio ricadente nel Comune di Troia, sembrerebbe rilevarsi l’esistenza di un caso in cui vi sarebbe un utilizzo di risorse regionali con finalità diverse rispetto a quelle stabilite all’interno del Programma Regionale “Strada per strada”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, che ha presentato sul tema una interrogazione al presidente Emiliano e all’assessore Piemontese. “Il programma, approvato con Delibera di Giunta Regionale n.986 del 16 giugno 2021, è finalizzato al superamento del dissesto delle reti stradali intra ed extraurbane – spiega De Leonardis che prosegue – Le risorse del programma regionale sono utilizzabili dalle Amministrazioni comunali per finanziare la realizzazione di interventi su strade di proprietà anche di altri Enti pubblici, purché ubicate nel proprio territorio e previo assenso dell’Ente proprietario. Non sono oggetto di finanziamento del progetto quegli interventi che si intenda realizzare su aree di proprietà privata. Nelle procedure di manutenzione del Comune di Troia – evidenzia De Leonardis – figura un progetto di esproprio di un suolo appartenente a privati e non facente parte del demanio delle strade. L’oggetto dell’esproprio è un terreno all’interno del quale sono ubicate due imprese edili che lavorano in quel luogo da circa 60 anni con attività ancora in corso. L’esproprio è stato oggetto di ricorso sia al Tar che al Consiglio di Stato. Il Presidente del Consiglio di Stato, con decreto del 27 marzo 2023 n.1186/2023, ha sospeso la procedura di esproprio per il danno irreparabile che si arrecherebbe alle imprese ricorrenti mentre la Sezione 2 del Consiglio di Stato ha poi stabilito che il Tar dovesse fissare l’udienza pubblica per definire il giudizio, stante l’evidente singolarità e peculiarità che rasentano i profili di illegittimità denunciati dalle ditte ricorrenti. L’interesse pubblico regionale della corretta utilizzazione dei fondi erogati ai Comuni con il programma “Strada per strada”, richiede particolare attenzione sulle modalità e le forme con le quali i singoli Comuni destinatari utilizzano i fondi – aggiunge De Leonardis che conclude chiedendo – Quali accertamenti, atti istruttori, controlli e verifiche sono stati effettuati per acquisire dati certi sull’uso dei fondi relativi al progetto regionale “Strada per strada” nel Comune di Troia. Quali controlli, nella fattispecie, sono stati effettuati sul progetto di manutenzione straordinaria della rete stradale e se lo stato dei luoghi sia stato accertato attraverso ispezioni in loco. Emiliano e Piemontese ritengono corretta la procedura adottata dal Comune di Troia secondo la D.G.R. n.986 del 16/06/2021?”.



Pubblicato il 21 Aprile 2023