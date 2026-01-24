Il Comune di Troia sostiene con 10mila euro il progetto premiato dal Fai

“Cultura, memoria e identità restano al centro dell’azione amministrativa della città di Troia”. Così il sindaco Francesco Caserta commenta il finanziamento di 24mila euro assegnato dal Fondo Ambiente Italiano, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, al progetto di restauro “Una porta da salvare”, dedicato alla Porta della Libertà della Concattedrale di Troia. L’intervento è rientrato nella selezione finale della XII edizione de “I Luoghi del Cuore”, per un costo complessivo pari a 41.260 euro.

A conferma dell’impegno nella tutela del patrimonio culturale cittadino, il Comune di Troia ha deliberato un cofinanziamento di 10mila euro, sostenendo concretamente il progetto promosso e candidato al concorso dal Capitolo della Cattedrale.

«Un sentito ringraziamento – aggiunge il primo cittadino – va alla professoressa Mina De Santis, referente Fai sul territorio, per il lavoro svolto con passione e dedizione, e a tutti i cittadini che, con il loro voto, hanno reso possibile questo importante risultato».

La Porta della Libertà della Concattedrale di Troia è uno straordinario portale bronzeo del XII secolo, realizzato nel 1127 dal maestro Oderisio da Benevento. Considerata uno dei simboli più preziosi dell’identità troiana, racconta nel metallo episodi fondamentali della storia cittadina: dai primi vescovi di Troia all’atto di donazione della città alla protezione degli apostoli Pietro e Paolo, fino alla celebre rivolta della popolazione contro le pretese accentratrici di Ruggero II.

L’intervento di restauro consentirà di restituire piena dignità artistica e storica al portale, in vista del 900° anniversario della sua realizzazione, rafforzando il legame tra comunità, memoria e valorizzazione del patrimonio culturale.



