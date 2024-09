Il Comune chiama, avviso pubblico per animazione e fruizione dello Slow Park

Lo slow park c’è, ora bisogna animarlo. È all’albo pretorio l’avviso pubblico per la locazione della struttura in via Manfredi. La finalità è culturale, turistica e sociale, anche didattica e legata ai temi del cibo, della corretta alimentazione e della valorizzazione e promozione dei prodotti tipici del territorio.L’area è posta “nel cuore del Quartiere Ferrovia, bisognevole di azioni di rigenerazione sociale e di microeconomia urbana anche finalizzate, attraverso l’incremento della fruizione dei luoghi, alla sicurezza urbana”.La locazione dell’immobile avrà durata di 6 anni, rinnovabile per lo stesso periodo. Alla scadenza del contratto, il Comune si riserva la facoltà di una proroga, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. Il locatario dovrà corrispondere un canone su base d’asta di € 2.749,52 mensile, €. 32.994,24 annua. Il bando scade il 18 ottobre alle 12.Nella struttura sono presenti un’area di vendita e locali per cucina tradizionale e un Bar, “finalizzati ad ospitare produttori di piccola scala che coltivano e trasformano le proprie materie, prime prevedendone la trasformazione per la creazione di menu speciali”. Questo secondo il concetto di “ristorazione circolare sia con l’offerta dell’osteria, sia con il cibo di strada che viene proposto di volta in volta”.Anche spazi per eventi, musica, fiere ed esibizioni d’arte, spazi a verde per aggregazione, parco gioco, area a dog, ciclofficina, gradinata per eventi, area di carico e scarico merci e posteggi per gli operatori. (p.l.)



Pubblicato il 4 Settembre 2024