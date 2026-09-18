Il commissario del governo: “Finanzieremo il progetto per i braccianti”

Il commissario di governo per il superamento dei ghetti Giovanni Maria Macioce ha effettuato una visita presso la tendopoli presente in un terreno privato a Cerignola, le cui condizioni igienico sanitarie precarie degli ospiti sono state segnalate nei giorni scorsi dalla Caritas diocesana di Cerignola Ascoli Satriano, che ha lanciato l’allarme chiedendo un intervento urgente. In quella tendopoli, a quanto denunciato, alloggiano stagionalmente, da metà agosto a metà ottobre, diverse decine (quest’anno il numero è di circa 200 persone) di cittadini stranieri, per lo più nordafricani, impegnati in lavori agricoli nelle campagne del territorio.

All’esito della visita, la struttura commissariale “ha assicurato la piena disponibilità a finanziare interamente il progetto predisposto dell’amministrazione comunale” fa sapere il Comune di Cerignola in una nota. “Il generale Macioce e la struttura commissariale insieme a lui hanno ritenuto meritevole il nostro progetto – ha sottolineato il sindaco Francesco Bonito – e assicureranno un apporto fattivo per la sua realizzazione. Di concerto con la Prefettura e le forze dell’ordine si stanno predisponendo le operazioni necessarie per identificare i lavoratori, ripristinare lo stato dei luoghi e riportare la situazione alla normalità, anche con provvedimenti sindacali”.



Pubblicato il 18 Settembre 2026