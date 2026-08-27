Il comico e la gag su Salvini che fa discutere: “Penso sia handicappato”

(Adnkronos) – "Io penso che Matteo Salvini sia un handicappato". Inizia così il monologo del comico Giorgio Veloccia, che durante uno spettacolo di stand up si è avventurato in una gag pubblicata sul proprio profilo Instagram e diventata rapidamente virale e che non è stata apprezzata né dal pubblico in sala né da quello sul web. "Matteo Salvini per me è proprio handicappato, handicappato. Per farvi capire quanto sia handicappato: se andasse da Paolo Ruffini l'unica cosa che si sentirebbe rispondere sarebbe 'no zio, sei troppo grave'. Non gli darebbero nemmeno una particina negli spettacoli di Paolo Ruffini", ha continuato il comico, riscuotendo qualche (timida) risata e applauso. La gag, comunque, continua: "Non è possibile, per la legge dei grandi numeri, che ogni volta che apre bocca dice una cosa stupida. Alle elementari se dici tre cose stupide di fila ti danno l'insegnante di sostegno e passi cinque anni a disegnare cerchi con i colori a cera, invece lui è ministro".

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Pubblicato il 27 Agosto 2026