Il clima nei programmi scolastici, l’83% dei genitori è d’accordo

(Adnkronos) –

Cambiamento climatico tra le materie nei programmi scolastici: i genitori sono d'accordo. Come rivela il 'GoStudent Future of Education Report 2023', il lavoro realizzato da GoStudent, piattaforma di ripetizioni e formazione, l’83% degli adulti è favorevole affinché i propri figli possano avere maggiori informazioni sul tema. Tra i ragazzi aleggia una paura concreta riguardo al futuro della Terra: il 77% degli studenti tra i 14 e i 16 anni conferma questa sensazione. Gli stessi ragazzi sono d’accordo sull’introduzione di tematiche green da parte del proprio sistema scolastico entro i prossimi cinque anni (72%). Inoltre il 76% degli intervistati vorrebbe che le strutture stesse diventassero maggiormente eco-friendly, adottando politiche virtuose e, possibilmente, sostenibili. In generale gli studenti in Italia partono già da una base importante di conoscenza sul tema del cambiamento climatico (81%). Nonostante ciò, anche loro, vogliono saperne sempre di più (74%). “Quello che abbiamo notato nel report è che l’81% dei giovani in Italia vuole sentirsi protagonista di un cambiamento che possa portare ad una società più inclusiva e sostenibile. Gli studenti mostrano un profondo interesse verso la questione climatica e, nei prossimi cinque anni, possiamo immaginare che le scuole del Paese possano fornire loro i giusti strumenti per essere sempre aggiornati sulle questioni che gli stanno più a cuore”, ha affermato Ricardo Reinoso, vicepresidente Global Sales di GoStudent. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Marzo 2023